Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 8. Juni

20:15 Uhr, arte, Birth, Psychodrama

New York City, trübes Wetter, matschiger Schnee: Ein Mann zieht sich seine Turnschuhe an und joggt durch den Central Park; er legt eine kurze Verschnaufpause ein und fällt tot um. Zehn Jahre später ist Anna (Nicole Kidman) immer noch nicht über den Verlust ihrer großen Liebe hinweg, nimmt aber dennoch den Heiratsantrag ihres Freundes Joseph (Danny Huston) an. Doch das neu erkämpfte Glück wird jäh infrage gestellt: Ein zehnjähriger Junge (Cameron Bright) offenbart Anna, die Wiedergeburt ihres verstorbenen Ehemannes zu sein, und bittet sie, Joseph nicht zu heiraten.