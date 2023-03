Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 8. März

20:15 Uhr, ZDF, Der Schwarm (5+6), Sci-Fi-Serie

Dr. Roche (Cécile de France) weist in Krabben, die weltweit die Küsten überrannt haben, dasselbe Bakterium nach, das an der französischen Küste über infizierte Hummer ins Trinkwasser gelangt ist. Zurück in Kiel berichten Rahim (Eidin Jalali) und Charlie (Leonie Benesch) von einem Lichtphänomen und einem Geräusch, das Jess zusammen mit ihrer Videonachricht an Charlie unbewusst aufgezeichnet hatte. Dr. Johanson (Alexander Karim) und Charlie verfolgen gebannt eine Tagung der UN in Genf, auf der Dr. Roche eine weltweite Bedrohung für die Trinkwasserversorgung voraussagt. Elektrisiert von Roches Vortrag, bittet Johanson sie und Anawak (Joshua Odjick), nach Kiel zu kommen.