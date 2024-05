Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 8. Mai 2024

23:05 Uhr, kabel eins, James Bond 007: Casino Royale, Action

James Bond (Daniel Craig) führt Krieg gegen den Terror: Er jagt den skrupellosen Finanzhai Le Chiffre (Mads Mikkelsen), der mit blutigem Geld einer Terrororganisation spekuliert - und sich verrechnet. Um die Millionen seiner Kunden wieder zu beschaffen, nimmt Le Chiffre an einer zwielichtigen, schwerreichen Pokerrunde im "Casino Royale" von Montenegro teil. 007 wird als Mitspieler eingeschleust und soll gewinnen. Doch Bond verliebt sich in seine Geldbotin Vesper vom Schatzamt und wird in eine Falle gelockt.