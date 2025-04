Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 9. April 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Das zweite Attentat, Dramaserie

Alexander Jaromin (Noah Saavedra), der seit 20 Jahren unter dem Namen Patrick Schneider im Zeugenschutz lebt, nachdem sein Vater und seine kleine Schwester bei einem Attentat auf offener Straße ums Leben kamen, verliert nun auch seine Mutter an Krebs - das letzte verbleibende Familienmitglied. Mit ihrem Tod und dem, was sie ihm hinterlässt, brechen alte Erinnerungen wieder hervor und reißen alte Wunden auf. Plötzlich stellt sich die Frage: Waren es wirklich serbische Nationalisten, die damals das Attentat verübten? Und welche Rolle spielte sein Vater, ein einfacher Bundeswehr-Gebirgsjäger, in dem Ganzen?