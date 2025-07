Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 9. Juli 2025

Apocalypse (Oscar Isaac), der erste und wohl mächtigste Mutant überhaupt, galt einst als Gott. Nach Jahrtausenden im Schlaf erwacht er in einer Welt, die nicht von Mutanten, sondern von Menschen beherrscht wird - für ihn ein untragbarer Zustand. Um die Machtverhältnisse zu ändern, schart er mächtige Mutanten um sich. Professor X (James McAvoy) stellt sich ihm entgegen - es kommt zum epischen Kampf um die Zukunft der Menschheit.

In dieser Folge ist Improvisation gefragt: Die Teams müssen ohne Rezept eine kunstvolle Fraisier-Torte kreieren - mit einer ihnen zugelosten Obstsorte. Danach geht es in die Welt der Schokolade: Gefragt sind kreative Hüte, komplett aus temperierter Schokolade gefertigt. Ein prominenter Gastjuror ist mit dabei und vergibt wichtige Extrapunkte für besonders gelungene Kreationen.

Bei der Geburtstagsfeier von Steuerfahnder Matthias Lehnhoff kommt es zum Streit mit seiner Frau - wenig später wird er erschossen aufgefunden. Neben ihm kniet seine Ehefrau Hanna mit einer Waffe in der Hand. Für Kommissarin Springer und Overbeck scheint der Fall klar. Doch Wilsberg (Leonard Lansink) und Ekki (Oliver Korittke) beginnen zu zweifeln - und stoßen bei ihren Nachforschungen auf Hinweise, die alles in ein neues Licht rücken.

20:15 Uhr, NITRO, Apollo 13, Drama

Houston, 1970: Die Apollo-13-Mission soll den dritten bemannten Flug zum Mond bringen. Kommandant Jim Lovell (Tom Hanks) und seine Crew starten wie geplant, doch am dritten Flugtag kommt es zur Katastrophe: Ein Sauerstofftank explodiert, Strom und Luft fallen aus, die Männer an Bord schweben in Lebensgefahr. Das NASA-Team unter Gene Kranz (Ed Harris) gibt alles, um die Astronauten lebend zur Erde zurückzubringen - ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.