Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 9. Oktober 2024

In dieser Folge empfängt Horst Lichter Besitzer von Antiquitäten und Kuriositäten im historischen Kloster Eberbach, einer ehemaligen Zisterzienser-Abtei im Rheingau. Auch Modedesigner Guido Maria Kretschmer möchte eine Rarität veräußern, die seit 25 Jahren in seinem Besitz ist: ein antikes Dokument, das scheinbar von Napoleon Bonaparte unterschrieben wurde. Was wird das Expertenteam dazu sagen?

20:15 Uhr, Das Erste, Aus dem Leben, Drama

Die Grundschullehrerin Sabine Schuster (Ann-Kathrin Kramer) erleidet während einer Probe mit ihren Schülern unerwartet einen Schlaganfall. Im Krankenhaus wird sie auf der Stroke Unit behandelt und überlebt, doch der Weg zurück in den Alltag ist hart und ungewiss. Auch für ihren Ehemann Stefan (Harald Krassnitzer), der als Forstwirt arbeitet, ist alles anders. Während Sabine in der Reha grundlegende Dinge wie das Sprechen und Laufen mühsam neu lernen muss, beginnt Stefan, ihr Zuhause in Ilmenau so umzubauen, dass es ihren neuen Bedürfnissen entspricht. Doch Sabine ist so frustriert über ihren Zustand, dass sie sich anfangs gegen alles wehrt, was ihrer Genesung helfen könnte.