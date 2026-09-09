Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 9. September 2026
20:15 Uhr, ARD/Das Erste, Wäldern – Das verschwundene Mädchen, Mystery-Serie (Folge 1)
Im Städtchen Wäldern im Bergischen Land verschwinden auf rätselhafte Weise junge Menschen. Die Pianistin Lara Glanz kehrt in ihren Heimatort zurück und stößt auf ein Labyrinth unter der Stadt, in dem eine uralte Gefahr lauert.
20:15 Uhr, ZDF, Aktenzeichen XY... Ungelöst, Kriminalmagazin
Rudi Cerne berichtet über ungeklärte Kriminalfälle, u. a. den Überfall auf eine Siebenjährige bei einem Kindergeburtstag sowie einen Jugendlichen, der lebensgefährlich verletzt unter einer Brücke gefunden wurde.
20:15 Uhr, RTL, Der Deutsche Fernsehpreis 2026, Gala
Barbara Schöneberger präsentiert zum neunten Mal die große TV-Gala – erstmals live aus dem Kölner Confex-Center. Wer holt sich die begehrten Trophäen für Fernsehen und Streaming?
20:15 Uhr, ORF 2, Rosamunde Pilcher: Verliebt in einen Butler, Liebesfilm (ORF-Premiere)
Ein Butler auf dem Bio-Hof: Für Bäuerin Anne Harding und Butler John Smith wird die Zusammenarbeit zur besonderen Herausforderung.
20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas machen Urlaub, Reality/Comedy
Nach der Nacht im Pinguinzimmer geht's zu heißen Quellen, dann will Klaas Jokos Trauma mit einem Pferdefarm-Ausflug heilen – abends erleben beide ein magisches Nordlicht.
20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Backshow
Essbare Tassen, ein kniffliger Marmor-Gugelhupf ohne Rezeptvorgabe und dreidimensionale Torten-Reliefs fordern die Hobbybäcker.
20:15 Uhr, Kabel1, Star Trek Beyond, Sci-Fi
Drei Jahre ihrer Fünf-Jahres-Mission sind vergangen, als die Enterprise-Crew in einen Kampf mit dem Feind Krall gerät und schwer beschädigt auf einem unbekannten Planeten landet.
20:15 Uhr, arte, Alles ist gutgegangen, Drama
Von François Ozon inszeniert: Eine Pariser Schriftstellerin (Sophie Marceau) und ihre Schwester organisieren für ihren schwer erkrankten Vater eine illegale Sterbehilfereise in die Schweiz.
22:00 Uhr, SWR/BW, RP, Tatort – Zerrissen, Krimi
Kurz vor Ladenschluss wird in Stuttgart ein Juwelier überfallen, seine Kundin stirbt bei der Flucht. Die Ermittler geraten in den Fokus zweier verschwägerter Familien.
22:30 Uhr, ORF 2, 9/11: Überlebende der Katastrophe, Dokumentation
Anlässlich „25 Jahre 9/11“: Überlebende erzählen von den Terroranschlägen vom 11. September 2001.
23:00 Uhr, WDR, Terror an Bord – Die Entführung der Achille Lauro, Dokumentation
1985 bringen vier Palästinenser das Kreuzfahrtschiff Achille Lauro vor Ägypten in ihre Gewalt und nehmen über 500 Geiseln.
23:25 Uhr, ORF 2, 9/11: Die letzten Tonaufnahmen, Dokumentation
Fluglotsen, Flugbegleiter und Militärs zwischen Fassungslosigkeit und folgenschweren Entscheidungen am Tag der Anschläge.