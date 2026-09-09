Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 9. September 2026

20:15 Uhr, ARD/Das Erste, Wäldern – Das verschwundene Mädchen, Mystery-Serie (Folge 1)

Im Städtchen Wäldern im Bergischen Land verschwinden auf rätselhafte Weise junge Menschen. Die Pianistin Lara Glanz kehrt in ihren Heimatort zurück und stößt auf ein Labyrinth unter der Stadt, in dem eine uralte Gefahr lauert.

20:15 Uhr, ZDF, Aktenzeichen XY... Ungelöst, Kriminalmagazin

Rudi Cerne berichtet über ungeklärte Kriminalfälle, u. a. den Überfall auf eine Siebenjährige bei einem Kindergeburtstag sowie einen Jugendlichen, der lebensgefährlich verletzt unter einer Brücke gefunden wurde.

20:15 Uhr, RTL, Der Deutsche Fernsehpreis 2026, Gala

Barbara Schöneberger präsentiert zum neunten Mal die große TV-Gala – erstmals live aus dem Kölner Confex-Center. Wer holt sich die begehrten Trophäen für Fernsehen und Streaming?

20:15 Uhr, ORF 2, Rosamunde Pilcher: Verliebt in einen Butler, Liebesfilm (ORF-Premiere)

Ein Butler auf dem Bio-Hof: Für Bäuerin Anne Harding und Butler John Smith wird die Zusammenarbeit zur besonderen Herausforderung.