Die besten TV-Tipps für Montag, den 05. August 2024

Peter Parker (Andrew Garfield) wird von seinem Onkel Ben (Martin Sheen) und seiner Tante Mary (Sally Field) großgezogen. Auch als Erwachsener hat er nicht überwunden, dass seine Eltern spurlos verschwanden, als er noch ein kleines Kind war. Jetzt glaubt er, einen Hinweis darauf gefunden zu haben, was ihnen zugestoßen sein könnte. Seine Ermittlungen führen ihn zu Dr. Curt Connors (Rhys Ifans), dem früheren Partner seines Vaters. Als Peter von einer Spinne gebissen wird, nimmt die Geschichte eine dramatische Wendung.

In der ersten Folge seiner zweiteiligen Dokumentation "Unsere Wälder" zeigt der mehrfach ausgezeichnete Naturfilmer Jan Haft die erstaunlichen Verbindungen der Lebewesen im Wald. Er berichtet von zarten Pilzen, die sich von Nadelbaumzapfen ernähren, hungrigen Käfern mit giftigem Biss, magischen Lichtern, die durch die Nacht tanzen, und beeindruckenden Kämpfen der Wildschweinkeiler.

Greg und Nhi leben in einer der teuersten Städte Deutschlands, was ihre Miete sehr hoch macht. Sie suchen schon lange nach Eigentum, da ihre Wohnung für ihren großen Kinderwunsch zu klein ist. Die Experten finden schließlich ein Haus für Greg und Nhi, das jedoch umgebaut werden muss, da das Klo direkt im Schlafzimmer ist. Dann muss der Einzug jedoch verschoben werden...

23:05 Uhr, kabel eins, Romeo Must Die, Actionthriller

Der chinesische Ex-Cop Han Sing (Jet Li) reist in die USA, um den Tod seines Bruders zu rächen, der ein hochrangiges Mitglied einer mächtigen asiatischen Gang war. Als Han in den blutigen Bandenkrieg zwischen den Asiaten und einer rivalisierenden afro-amerikanischen Gang gerät, versucht er zu vermitteln. Er verliebt sich in Trish O'Day (Aaliyah), die Tochter des Anführers der Gegenseite. Gemeinsam suchen Han und Trish nach einer friedlichen Lösung für den Konflikt.