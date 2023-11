Die besten TV-Tipps für Montag, den 06. November

22:15 Uhr, ZDF, Dreamland - Tödliche Geschäfte, Thriller

Im alten Hafen von Montreal trifft Jake Kelly (Armie Hammer) regelmäßig auf den in Montreal ansässigen Drogenkönig Mother (Guy Nadon), dessen richtiger Name Claude Veroche ist und der ursprünglich aus Algerien stammt. Mother setzt auf die neuesten Trends, darunter synthetische Drogen und Opioide, süchtig machende Schmerzmittel, die in einer seiner Fabriken zu Tabletten gepresst werden. Mother ist verärgert, da einer seiner Boten an einem unbesetzten, verschneiten Abschnitt der kanadisch-amerikanischen Grenze mit den Drogen erwischt wurde. Dies hat Mother viel Geld gekostet, und er vermutet einen Verräter in den eigenen Reihen.