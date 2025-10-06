Die besten TV-Tipps für Montag, den 06. Oktober 2025

20:15 Uhr, ZDF, Vogelfrei (1) - Ein Schwarzwaldkrimi: Zwischenzeit, Krimi Bei einer Hochzeit im Ausflugslokal am Teufelsstein verschwindet Bräutigam Jörg Schuch spurlos. Seine Frau Katharina ahnt, dass er bei seiner Geliebten an der alten Rabenmühle ist. Als sie dort eintrifft, steht das Mühlrad still - und Jörg ist daran gefesselt. Die Ermittlungen übernehmen Maris Bächle (Jessica Schwarz) und Konrad Diener (Max von Thun).

20:15 Uhr, Das Erste, Hirschhausen und der Schmerz, Doku Schmerz betrifft fast alle - und Schmerzmittel sind zum Massenprodukt geworden. Über 100 Millionen Packungen werden in Deutschland jährlich verkauft. Dr. Eckart von Hirschhausen untersucht in seiner neuen Doku den Boom des Marktes. Er begegnet Betroffenen, stellt kritische Fragen an die Pharmaindustrie und zeigt alternative Behandlungsmöglichkeiten.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Die 3 Millionen Euro Woche, Quizshow Zum neunten Mal startet die 3-Millionen-Euro-Woche. An drei Abenden kämpfen Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch um den Einzug ins große Finale am Donnerstag. Dort wartet erneut die Chance auf den Rekordgewinn von drei Millionen Euro.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow Das Startup Tallow sorgt mit Hautpflegeprodukten aus natürlichem Rindertalg für Aufsehen. In nur einem Jahr setzte es 2,4 Millionen Euro um und gewann zahlreiche Kunden. Gründer Niklas und Ece Spiegel suchen nicht irgendeinen Deal, sondern den richtigen Investor für ihr wachsendes Geschäft.

20:15 Uhr, kabel eins, Jack Ryan: Shadow Recruit, Thriller Jack Ryan (Chris Pine) kehrt nach seinem Afghanistan-Einsatz zurück und beginnt eine Karriere an der Wall Street. Doch CIA-Agent William Harper (Kevin Costner) rekrutiert ihn für eine geheime Mission: Er soll einen geplanten Terroranschlag auf die US-Wirtschaft verhindern. In Moskau muss Ryan undercover handeln - und merkt schnell, dass er niemandem trauen kann.