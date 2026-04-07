Die besten TV-Tipps für Montag, den 07. April 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Die Notärztin: Innere Angelegenheiten, Arztserie Ein umfangreicher Medikamentendiebstahl erschüttert die Wache und löst interne Ermittlungen aus. Auf einmal gerät jeder unter Verdacht. Misstrauen und zunehmender Druck setzen dem Team zu. Während Nina (Sabrina Amali) und Markus (Max Hemmersdorfer) ein riskanter Kran-Einsatz wieder näher zusammenbringt, kämpft Köster erfolglos um seine Autorität. Am Ende bleiben viele Fragen offen: Wer deckt wen? Und wie lange kann ein Team so etwas aushalten?

20:15 Uhr, ZDF, Tschernobyl - Die Katastrophe, Doku Mit der Explosion von Reaktor 4 im Kernkraftwerk Tschernobyl am 26. April 1986 zerplatzte nicht nur der Glaube an die Sicherheit der Atomkraft. Die Katastrophe des Jahrhunderts erschütterte die Sowjetunion und die gesamte Welt. Ihre Folgen sind bis heute sichtbar. Wie konnte es zu dem Unglück kommen? Was wurde verschwiegen? Männer und Frauen, die das Desaster selbst erlebt haben, berichten davon. Experten für sowjetische und ukrainische Atomgeschichte erklären zudem, wie das Kraftwerk entstand und wie es vor rund 40 Jahren zu seinem Ende kam.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Dolce Vita, Krimikomödie Was zunächst wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich für die Kommissare Flierl (Bernadette Heerwagen), Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Schaller (Alexander Held) als Mord. Das Opfer wurde gleich drei Mal überfahren. Die Ermittlungen verlaufen schwierig. Der Tote ist auffällig gut gekleidet, hat aber keine Papiere bei sich. Zudem wurden die Etiketten aus seinem Maßanzug entfernt. Oberkriminalrat Zangel (Christoph Süß) hält den Fall jedoch nicht für wichtig genug. Stattdessen sollen sich die Kommissare lieber um die Digitalisierung von Akten kümmern.

20:15 Uhr, kabel eins, Der Goldene Kompass, Fantasy Lyra (Dakota Blue Richards) wächst mit den Fragen experimenteller Theologie auf. Als sie eines Tages heimlich einem Vortrag ihres Onkels Lord Asriel (Daniel Craig) lauscht, gerät sie unversehens in den Mittelpunkt eines geheimnisvollen Mythos. Es geht um ein kleines Teilchen namens Dust, das angeblich verschiedene Welten miteinander verbinden kann. Plötzlich findet sich Lyra in einer Welt voller fantastischer Wesen im hohen Norden wieder. Dort scheint ein goldener Kompass von entscheidender Bedeutung zu sein.

20:15 Uhr, 3Sat, Der Kommissar und das Meer: Auf dunkler See, Krimi Kommissar Robert Anders (Walter Sittler) soll den Mord an einer Frau auf der Gotland-Fähre aufklären. Die tote Passagierin wird während der Überfahrt von Visby nach Nynäshamn an Bord entdeckt. Als dann auch noch sein Sohn Kasper (Grim Lohman) auf der Fähre verschwindet, beginnt ein Rennen gegen die Zeit. Hat Kasper die Tat gesehen und ist nun selbst in Gefahr? Während das Schiff unaufhaltsam über die eiskalte Ostsee in Richtung Festland fährt, zählt jede Minute.