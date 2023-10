Die besten TV-Tipps für Montag, den 09. Oktober

20:15 Uhr, Das Erste, Karla, Rosalie und das Loch in der Wand, Komödie

Die Ingenieurin Rosalie (Jutta Speidel) führt ein Leben ohne Stillstand. Als sie nach einem Solarprojekt in Afrika und einem Schwächeanfall nach Deutschland zurückkehrt, soll das nur eine Verschnaufpause sein - bis der nächste Auftrag sie in die Ferne ruft. Ihre spießige Schwester Margret (Ruth Reinecke) ist von dem Überraschungsbesuch wenig begeistert. Rosalie schlüpft nicht ganz freiwillig bei ihr unter. Die Weitgereiste ist nämlich pleite! Da erscheint es Rosalie wie ein Wunder, dass sie in einem Loch in ihrer Zimmerwand auf Geldscheine stößt, die offenbar niemand vermisst. Auf der anderen Seite liegt das Zimmer der hochbegabten Abiturientin Karla (Paula Hartmann).