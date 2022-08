Die besten TV-Tipps für Montag, den 1. August

20:15 Uhr, ProSieben, Total Recall - Die totale Erinnerung, Sci-Fi-Action

Das Jahr 2084: Bauarbeiter Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger) wird von Träumen geplagt, in denen er ein Leben auf dem Mars führt. Bei der Firma Rekall Inc. bucht er eine virtuelle Reise auf den Roten Planeten. Doch bei Quaid geht etwas schief und sein Leben ändert sich radikal. Ist er wirklich derjenige, der er zu sein glaubt? Eine gefährliche Suche nach seiner wahren Identität beginnt.

22:15 Uhr, WDR, Nachtschatten - Der Usedom-Krimi

Bis zur Bewusstlosigkeit unter Drogen stehende 16-Jährige in einem Ferienbungalow, einer davon tot in der Sauna - so beginnt die neue Tourismus-Saison in einem Usedomer Kaiserbad. Es war die Party von Karin Lossows (Katrin Sass) Großneffen Ben (Emil Belton), die dort eskaliert ist. Dessen Vater Rainer (Till Firit) reist an, Karins lange nicht gesehener Neffe, der bei der Kripo München arbeitet. Er mischt sich prompt in Ellen Norgaards (Rikke Lylloff) Ermittlungen, denn sein Sohn ist tatverdächtig: Hat Ben seinen Kumpel getötet?