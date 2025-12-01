Die besten TV-Tipps für Montag, den 1. Dezember 2025

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für Conti - Der verlorene Sohn, Krimi Neun Jahre nachdem Falk Klopfer (Sebastian Urzendowsky) wegen Mordes verurteilt wurde, weist ein anonymer Hinweis auf seine Unschuld hin. Conti (Désirée Nosbusch) nimmt die Ermittlungen auf und arbeitet erstmals eng mit Henry Mahn (Malaya Stern Takeda) zusammen. Falks Vater Friedrich verlangt Gerechtigkeit für seinen Sohn. Doch dann verschwindet die Zeugin Gizem (Roxana Safarabadi). Staatsanwältin Henry Mahn, Conti und Assistent Carlo (Maximilian Mundt) verfolgen die Spur. Bald deutet vieles darauf hin, dass ein einflussreiches Netzwerk im Hintergrund agiert.

20:15 Uhr, kabel eins, The Last Witch Hunter, Fantasyhorror Kaulder (Vin Diesel) ist der letzte lebende Hexenjäger und durch seine Unsterblichkeit ein außergewöhnlicher Kämpfer. Er soll New York vor der Zerstörung bewahren. Dafür stellt er sich einer gefährlichen Gruppe aus Hexen und Zauberern, angeführt von einer mächtigen Hexenkönigin. Widerwillig tut er sich mit der traumwandelnden Magiebegabten Chloe (Rose Leslie) und einem jungen Priester (Elijah Wood) zusammen. Gemeinsam versuchen sie, die drohende Machtübernahme der Hexenkönigin zu verhindern.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap Landleben, frische Luft und Romantik - doch viele Bauern suchen vergeblich nach der großen Liebe. Über 70 Prozent der Landwirte in Deutschland sind Single. Moderatorin Inka Bause hilft ihnen dabei, ihren Traumpartner zu finden und das Herz endlich am richtigen Ort zu haben.

20:15 Uhr, 3Sat, Sterben für Beginner, Drama Eric (Edin Hasanovic) steckt in einer schweren Phase, denn sein bester Freund Alex (Max Hubacher) ist unheilbar krank. Aus Überforderung bewirbt er sich spontan bei einem Bestatter. Zusammen mit Alex' schwangerer Freundin Karla (Svenja Jung) erlebt er turbulente und belastende Wochen. Als Alex' Tod näher rückt, entbrennt ein Streit zwischen seinen Eltern und Karla über den Ort der Beisetzung.

22:15 Uhr, ZDF, The Last Duel, Drama Frankreich im 14. Jahrhundert: Jean de Carrouges (Matt Damon) und Jacques Le Gris (Adam Driver) stehen als Junker gemeinsam im Dienst des Königs. Eine schwere Anschuldigung zerstört jedoch ihr früheres Vertrauen. Jeans Ehefrau Marguerite (Jodie Comer) wirft Jacques vor, sie vergewaltigt zu haben. Jean kämpft daraufhin für ihre Ehre. Das prominent besetzte Historiendrama thematisiert Loyalität, Ungerechtigkeit und eine Zeit, in der Wahrheit und Lüge kaum zu trennen sind.