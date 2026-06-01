Die besten TV-Tipps für Montag, den 1. Juni 2026

20:15 Uhr, Das Erste, William - Schicksalsjahre eines Thronfolgers, Adelsdoku Die Dokumentation "William - Schicksalsjahre eines Thronfolgers" zeigt Prinz William nicht als unnahbare royale Figur, sondern als Person. Sie geht der Frage nach, wie es ist, unter enormem öffentlichen Druck aufzuwachsen und seinen Platz innerhalb der Monarchie zu finden. Nachgezeichnet wird sein Weg vom Kind, das im Mittelpunkt eines medial ausgeschlachteten Ehekonflikts seiner Eltern stand, über den tragischen Tod seiner Mutter bis hin zum ersten Anwärter auf den Thron. Schon früh lernt William, Haltung zu bewahren, Verantwortung zu tragen und eigene Bedürfnisse zurückzustellen, um seiner vorgegebenen Rolle gerecht zu werden.

20:15 Uhr, ProSieben, No Hard Feelings, Komödie Der Uber-Fahrerin Maddie (Jennifer Lawrence) wird ihr Auto entzogen. Da kommt ihr das Angebot eines verzweifelten Elternpaares (Laura Benanti, Matthew Broderick) gerade recht. Sie suchen eine junge Frau, die ihren 19-jährigen Sohn Percy (Andrew Barth Feldman) vor dem Collegebeginn verführen soll. Als Gegenleistung winkt ein Auto. Doch es gibt zwei Probleme. Maddie ist bereits 32 Jahre alt, und Percy zeigt weder Interesse an Romantik noch an körperlicher Nähe.

20:15 Uhr, ZDF, Requiem für einen Freund, Krimi In der Kanzlei des Anwalts Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) findet eine Steuerprüfung statt. Aus bislang unklaren Gründen richtet der Prüfer Harry Fischer (Peter Trabner) sein Augenmerk auf einen Bewirtungsbeleg, der vier Jahre alt ist. Deshalb zwingt er Vernau, nachts in die Kanzlei zu kommen. Als dieser dort eintrifft, ist der Beamte bereits tot. Er wurde erschossen. Welche Bedeutung hat dieser Bewirtungsbeleg?

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau International, Kuppelsoap Zum achten Mal steht alles im Zeichen der internationalen Liebe. Das Spin-off der bekannten Kuppelshow führt das Publikum wieder rund um den Globus. Moderatorin Inka Bause begleitet alleinstehende Landwirte und Landwirtinnen auf der Suche nach der großen Liebe. Die Reise führt von Dänemark über Kanada und Costa Rica bis zum Polarkreis. Acht Singles stellen sich dem Liebesabenteuer und hoffen auf den passenden Partner. Vor beeindruckenden Landschaften und auf idyllischen Höfen entstehen emotionale Momente, kleinere Konflikte und authentische Begegnungen. Die neue Staffel verspricht romantische Erlebnisse, überraschende Wendungen und echte Liebesgeschichten weltweit.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Sat.1 Kreuzfahrt Check! Aida, Mein Schiff & Costa, Reportage Die bekanntesten und erfolgreichsten Anbieter von Kreuzfahrten und All-inclusive-Reisen werden genauer untersucht. In "Der große Urlaubscheck" prüfen ein älteres Paar, eine wellnessorientierte Familie und eine abenteuerlustige Familie die Angebote führender Unternehmen. Es geht darum, wer unterschiedliche Bedürfnisse am besten erfüllt, wer mit Service und Freizeitangebot überzeugt und welche Reise sich am meisten lohnt.