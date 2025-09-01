Die besten TV-Tipps für Montag, den 1. September 2025

20:15 Uhr, ZDF, Familie Bundschuh: Wir machen Camping, Komödie Gerald (Axel Milberg) überrascht Gundula (Andrea Sawatzki) mit einem Kurztrip. Doch statt im Hotel landen sie auf einem Campingplatz. Dabei kann Gerald Camping nicht ausstehen. Der Grund: Auch sein Chef Manfred (Gustav Peter Wöhler), der bald in Rente geht, zeltet hier. Gerald möchte offenbar als Nachfolger ins Gespräch kommen. Mit seinem Luxuscamper macht er aber keinen Eindruck, denn Manfred gehört zu den Puristen - selbst eine Isomatte ist für ihn schon überflüssiger Komfort.

20:15 Uhr, Das Erste, Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt, Doku Dieter Hallervorden feiert am 5. September 2025 seinen 90. Geburtstag. Er gilt als einer der letzten großen Spaßmacher Deutschlands. Sein Leben bewegt sich zwischen Humor und Ernst, Skandalen und Applaus. Bekannt durch "Nonstop Nonsens", "Didi - Der Doppelgänger" und "Honig im Kopf", hat er ein Werk geschaffen, das Millionen Menschen zum Lachen bringt. Gleichzeitig zählt er zu den widersprüchlichsten Künstlern des Landes, beliebt und doch oft umstritten. Die Dokumentation beleuchtet die entscheidenden Stationen seines bewegten Lebens.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow Frische Folgen mit neuen Ideen: "Die Höhle der Löwen" startet mit einem Gründer-Duell. Zwei Startups haben jeweils 60 Sekunden Zeit, um die Investoren von ihrem Konzept zu überzeugen. Nur wer dieses Duell gewinnt, darf seine Geschäftsidee weiter präsentieren und auf den Deal hoffen. Den Auftakt bestreiten Zahnarzt Christian Flasch mit seiner antibakteriellen Zahnbürstenbox Capsello und die Brüder Gerd und Achim Christner mit ihrem Radanker, einer Halterung für Fahrräder ohne Ständer.

20:15 Uhr, Sat.1, Aldi, Lidl, Penny & Co. - Der Sat.1 Discounter-Check!, Reportage Deutschland setzt auf Discounter: Aldi, Lidl, Penny und Netto bestimmen den Alltag vieler Menschen. Mit Einschätzungen von Experten, Erfahrungsberichten und besonderen Tests zeigt der Report, dass es beim Einkauf längst nicht mehr nur um den günstigsten Preis geht. Der große SAT.1 Discounter-Check untersucht, wie sich die Ketten im Wettbewerb um Qualität, Preis und Einkaufserlebnis behaupten - und wo die Kunden tatsächlich am meisten profitieren.

20:15 Uhr, kabel eins, Transformers - Die Rache, Sci-Fi-Action Der Krieg zwischen Autobots und Decepticons erreicht eine neue Stufe. Sam Witwicky (Shia LaBeouf), mittlerweile Student, wird von rätselhaften Symbolen heimgesucht. Die Decepticons haben erneut ein Auge auf ihn geworfen. Widerwillig muss er zusammen mit Optimus Prime und Bumblebee in den Kampf ziehen, um die Erde zu verteidigen, die durch die Rückkehr der mächtigen Gegner bedroht ist.