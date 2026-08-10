Die besten TV-Tipps für Montag, den 10. August 2026

20:15 Uhr, ZDF, Nix ist fix, Komödie

Sieben Freunde wollen ein Wochenende in den Bergen verbringen, finden ihre Hütte aber von einem polyamoren Trio besetzt – Ensemble-Komödie über Eigentum und Zusammenleben.

20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss: MediaMarktSaturn, Berufsdoku

Zwei Führungskräfte arbeiten verdeckt in Filialen in Hamburg, München und Erding, um Strategien gegen den Onlinehandel zu entwickeln.

20:15 Uhr, ProSieben, Georgie & Mandy, Sitcom

Spin-off von „The Big Bang Theory“: Georgie und Mandy meistern mit Baby CeeCee den chaotischen Familienalltag.

20:15 Uhr, Sat.1, Villa der Versuchung, Realityshow

Paare stellen ihre Beziehungen in einer luxuriösen Villa auf die Probe.

20:15 Uhr, Kabel Eins, Fast & Furious, Actionfilm

Rasante PS-Action rund um illegale Straßenrennen und einen Undercover-Cop.

20:15 Uhr, VOX, Goodbye Deutschland! Die Auswanderer: Das Beste aus 20 Jahren, Auswandererdoku

Rückblick auf 20 Jahre Auswanderer-Schicksale in aller Welt.