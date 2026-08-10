Die besten TV-Tipps für Montag, den 10. August 2026
20:15 Uhr, ZDF, Nix ist fix, Komödie
Sieben Freunde wollen ein Wochenende in den Bergen verbringen, finden ihre Hütte aber von einem polyamoren Trio besetzt – Ensemble-Komödie über Eigentum und Zusammenleben.
20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss: MediaMarktSaturn, Berufsdoku
Zwei Führungskräfte arbeiten verdeckt in Filialen in Hamburg, München und Erding, um Strategien gegen den Onlinehandel zu entwickeln.
20:15 Uhr, ProSieben, Georgie & Mandy, Sitcom
Spin-off von „The Big Bang Theory“: Georgie und Mandy meistern mit Baby CeeCee den chaotischen Familienalltag.
20:15 Uhr, Sat.1, Villa der Versuchung, Realityshow
Paare stellen ihre Beziehungen in einer luxuriösen Villa auf die Probe.
20:15 Uhr, Kabel Eins, Fast & Furious, Actionfilm
Rasante PS-Action rund um illegale Straßenrennen und einen Undercover-Cop.
20:15 Uhr, VOX, Goodbye Deutschland! Die Auswanderer: Das Beste aus 20 Jahren, Auswandererdoku
Rückblick auf 20 Jahre Auswanderer-Schicksale in aller Welt.
20:15 Uhr, RTL ZWEI, Deutschland – Deine Schulden: Jetzt wird gepfändet!, Sozialdoku
Einblicke in den Alltag überschuldeter Menschen und den Ablauf von Pfändungen.
20:15 Uhr, 3sat, Wasserwunderwelt Schweiz: Liebeserklärung ans Wildbaden, Naturdoku
Porträt der Schweizer Badekultur in freier Natur.
20:15 Uhr, MDR, Polizeiruf 110: Eine mörderische Idee, Krimireihe
Neuer Fall aus der beliebten Krimireihe.
20:15 Uhr, SuperRTL, Bones – Die Knochenjägerin, Krimiserie
Forensikerin Temperance Brennan und Agent Booth klären einen neuen Mordfall auf.
20:15 Uhr, Tele 5, Doctor Who: Der Dalek in dir, Sci-Fi-Serie
Der Doctor gerät erneut in Konflikt mit seinen Erzfeinden, den Daleks.
20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Sag Ja und stirb!, Krimireihe
Barnaby ermittelt in einem beschaulichen englischen Dorf, in dem nichts ist, wie es scheint.
20:15 Uhr, ServusTV, Bergwelten: Im Herzen Südtirols – Die Sarntaler Alpen, Alpinismusdoku
Ein Blick auf die wenig bekannten Sarntaler Alpen in Südtirol.
20:15 Uhr, PULS 4, Happy Gilmore – Ein Champ zum Verlieben, Komödie
Adam Sandler als gescheiterter Eishockeyspieler, der sein Golftalent entdeckt.
20:15 Uhr, ATV, Amore unter Palmen, Datingshow
Singles suchen unter südlicher Sonne die große Liebe.
21:50 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Böse kleine Welt, Krimireihe
Ein neuer mysteriöser Todesfall erschüttert die englische Provinz.
22:10 Uhr, Kabel Eins, Hostage – Entführt, Thriller
Ein Polizeichef gerät zwischen die Fronten, als seine Familie als Geisel genommen wird.
22:15 Uhr, ZDF, A Killer Romance, Krimikomödie
Romantische Krimikomödie mit überraschenden Wendungen.
22:40 Uhr, Arte, Wakefield: Folge 1, Mysteryserie
Auftakt einer düsteren, atmosphärischen Serie.