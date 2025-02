Die besten TV-Tipps für Montag, den 10. Februar 2025

Kommissar Fischer (Henry Hübchen) ist mittlerweile im Ruhestand. Sein Abschied aus dem Dienst verlief im Streit, da er davon überzeugt war, dass eine Unschuldige verurteilt wurde. Unerwartet bittet Konstanze Satorius (Victoria Trauttmansdorff) ihn nun um Unterstützung, weil eine neue Spur den Fall in ein anderes Licht rückt. Liane Sievers (Kim Riedle) verbüßt eine zwölfjährige Haftstrafe wegen Totschlags an ihrem Chef. Doch Fischer fehlte stets ein plausibles Motiv. Während Lianes Familie für eine Wiederaufnahme des Prozesses kämpft, verzweifelt sie immer mehr im Gefängnis.

In "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen" erwartet die Zuschauer noch mehr unterhaltsame Momente. Im Baumhaus kommen alle ehemaligen Star-Camper erneut zusammen, um die Dschungelkönigin oder den Dschungelkönig 2025 zu feiern und auf ihre gemeinsame Zeit zurückzublicken. Zudem werden die denkwürdigsten Szenen der letzten Staffel präsentiert.

Roland Trettl bringt prominente Singles mit nicht-prominenten Partnersuchenden aus ganz Deutschland zusammen. In zwei neuen Folgen seines Dating-Formats lädt er erneut Prominente in sein Restaurant ein. Die Matches werden basierend auf den Vorlieben und Abneigungen der Teilnehmenden sorgfältig zusammengestellt. Nach einem gemeinsamen Abendessen entscheiden die Singles, ob sie sich wiedersehen möchten oder getrennte Wege gehen.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Vertrauensfrage, Politdoku

Der Bundestagswahlkampf 2025 gilt als der kürzeste, intensivste und wohl umstrittenste in der Geschichte. Nahezu alle im Bundestag vertretenen Parteien schicken eigene Kandidaten oder Kandidatinnen ins Rennen, und es gibt zahlreiche kontroverse Themen. Doch im Mittelpunkt steht vor allem eines: Vertrauen. Denn immer mehr Wählerinnen und Wähler zweifeln an den Versprechen der Parteien. Die Dokumentation begleitet die Spitzenkandidaten seit Beginn des Wahlkampfs - auf Regierungsflügen, im politischen Berlin und in ihren Wahlkreisen, wo sie auf zunehmend kritische Bürger treffen.