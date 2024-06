Die besten TV-Tipps für Montag, den 10. Juni 2024

20:15 Uhr, ONE, Im Zweifel, Drama

Ihre Aufgabe als Notfallseelsorgerin ist für die engagierte Pfarrerin Judith Ehrmann (Claudia Michelsen) mehr als ein Teil ihres Jobs: Menschen Beistand zu leisten, ist für sie eine Berufung. Doch als eine 16-jährige Mitschülerin ihres Sohnes bei einem Autounfall stirbt, geht ihr das ungewöhnlich nahe. Die emotionalen Nachwirkungen des Unglücks drohen auch sie selbst aus der Bahn zu werfen. Judith beginnt zu zweifeln: an sich selbst, an ihrem Beruf - aber auch an ihrer Familie. Denn auf einmal scheint alles darauf hinzudeuten, dass ihr eigener Mann und ihr Sohn in den Unfall verwickelt waren und dies nun vertuschen wollen.