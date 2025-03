Die besten TV-Tipps für Montag, den 10. März 2025

Yvonne Gaspers (Katharina Heyer), unverheiratet, ist seit zehn Tagen spurlos verschwunden. Als Steuerprüferin beim Finanzamt bleibt ihr Fehlen auch dort nicht unbemerkt. Schließlich schaltet ihre Schwester Jasmin die Polizei in Mönchengladbach ein. Ermittlerin Lee Sooyoung (Kotbong Yang) von der Vermisstenstelle übernimmt den Fall und stößt in Yvonnes Manteltasche auf die Visitenkarte von Ingo Thiel (Heino Ferch). Sooyoung stellt ihn zur Rede: Wie gut kannte er Yvonne? Thiel gibt an, sie nur ein einziges Mal getroffen zu haben. Doch möglicherweise war er der letzte Mensch, der sie lebend gesehen hat.

20:15 Uhr, Sat.1, Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!, Realityshow

Ein frostiges Abenteuer in Thailand erwartet die Promis: Beim Kapitänsspiel "Spa Day" müssen sie ein Rätsel in einer eiskalten Wanne lösen. Fünf bunte Enten müssen in der richtigen Reihenfolge platziert werden - doch die klirrende Kälte erschwert die Aufgabe. Die beiden Gewinner haben die Chance, ihr Team für das darauffolgende Spiel "Bälle-Bad" zusammenzustellen. Doch welches Team wird am Ende verlieren? Und welche Promis müssen sich dem drohenden Rauswurf stellen?