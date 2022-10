Die besten TV-Tipps für Montag, den 10. Oktober

20:15 Uhr, ZDF, Nachtschicht: Die Ruhe vor dem Sturm, Krimi

Ausgangssperre - Hamburg befindet sich im Ausnahmezustand. Ein Orkan mit Windstärke 12 rast auf die Stadt zu, in weniger als zwölf Stunden steht alles unter Wasser. Der Kriminaldauerdienst unter der Leitung von Ömer Kaplan (Özgür Karadeniz) und seinem besten Mann Erichsen (Armin Rohde) kümmert sich um die sozial Schwachen in den nah am Wasser gebauten Gebieten - da, wo es wie immer am schmutzigsten wird. Und kaum kündigen die ersten Regentropfen das nahende Chaos an, kollidiert auch schon ein Gefangenen- mit einem Tiertransporter. Zwei Affen und der Schwerverbrecher Axel Krakoff (Shenja Lacher) entkommen.