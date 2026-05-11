Die besten TV-Tipps für Montag, den 11. Mai 2026

20:15 Uhr, ZDF, Danowski: Neunauge, Krimi Hamburg wird von einer Reihe aufsehenerregender Leichenfunde erschüttert. In den Kellern von Schulen tauchen mumifizierte Körper auf. Die Polizei vor Ort stößt an ihre Grenzen und holt sich Unterstützung von dem bekannten Fallanalytiker Martin Gaitner (Sebastian Bezzel). Dieser nutzt jede Gelegenheit, um sich in den Vordergrund zu stellen. Kommissar Danowski (Milan Peschel) steht ihm jedoch kritisch gegenüber und hält wenig von dessen Theorie. Die Annahme, es handle sich um einen traumatisierten Einzeltäter aus der Schulzeit, überzeugt ihn nicht. Sein Instinkt weist in eine andere Richtung.

20:15 Uhr, Das Erste, 70 Jahre ESC - More than Music, Doku Der Eurovision Song Contest begeistert jährlich rund 160 Millionen Menschen und gilt als das größte Musikereignis weltweit. Die Dokumentation blickt auf 70 Jahre voller Musik, Emotionen und besonderer Momente zurück. Sie spannt den Bogen von den Anfängen im Jahr 1956 über auffällige Kostüme und eindrucksvolle Auftritte bis hin zu legendären Siegen, enttäuschenden Niederlagen und politischen Kontroversen. Prominente wie Jean Paul Gaultier, Hape Kerkeling, Peter Urban, Conchita Wurst und Nicole schildern ihre persönlichen Erlebnisse auf und hinter der Bühne.

20:15 Uhr, VOX, First Dates Hotel, Kuppelsoap Im First Dates Hotel liegt wieder dieses ganz besondere Knistern in der Luft. Denn Gastgeber Roland Trettl und sein Team verkuppeln wieder Singles, aus denen mehr als nur ein Urlaubsflirt werden könnte. Unter der strahlenden Sonne Mallorcas entstehen jede Menge spannende Begegnungen und prickelnde Momente. Fast jeder der Singles hat Nervenflattern und Herzklopfen, manche haben Gefühlschaos, manche müssen einen Korb verkraften und einige Gäste fliegen Richtung Heimat zu zweit. Wen trifft heute Amors Pfeil mitten ins Herz?

20:15 Uhr, RTL, Die Weisheit der Vielen - Die Show des skurrilen Wissens, Rateshow In dieser Show wird geschätzt, gelacht und spontan reagiert. Eine einzelne Person tritt gegen 200 Menschen im Studio an. Im Zentrum stehen überraschende Schätzfragen, schräge Fun Facts und viel Bauchgefühl statt nüchterner Fakten. Wer mit seiner Einschätzung näher an der Wahrheit liegt als die große Runde, gewinnt 10.000 Euro. Doch gelingt es am Ende wirklich jemandem, die "Weisheit der Vielen" zu bezwingen?

22:15 Uhr, ZDF, Venom: Let There Be Carnage, Action Eddie Brock (Tom Hardy) und der außerirdische Symbiont Venom versuchen, ihren Alltag miteinander zu bewältigen, doch ihre unterschiedlichen Ansichten erschweren das Zusammenleben. Währenddessen steht der Serienmörder Cletus Kasady (Woody Harrelson) im Gefängnis kurz vor seiner Hinrichtung. Ein Vorfall bei der Exekution verändert jedoch alles und hat weitreichende Konsequenzen für Eddie und Venom.