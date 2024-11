Die besten TV-Tipps für Montag, den 11. November 2024

20:15 Uhr, ZDF, Katharina Tempel - Was wir fürchten, Krimi

An diesem Tag sollte die Paartherapie von Katharina Tempel (Franziska Hartmann) und ihrem Ehemann Volker (Florian Stetter) beginnen. Doch Katharina und ihr Vorgesetzter Georg König (Stephan Szász) werden wegen einer Schießerei ins Gericht gerufen. Der junge Untersuchungshäftling Felix Brenner (Luis Pintsch) ist in Anwesenheit der Staatsanwältin Golda Hopkins (Davina Donaldson) entflohen. Ein Justizvollzugsbeamter schwebt nach der Schießerei im Krankenhaus in Lebensgefahr. Felix Brenner wird verdächtigt, Patrizia Oelrich ermordet zu haben.