Die besten TV-Tipps für Montag, den 12. August 2024

20:15 Uhr, ZDF, Das schwarze Quadrat, Krimikomödie

Die Kunstdiebe Vincent (Bernhard Schütz) und Nils (Jacob Matschenz) haben das berühmte russische Gemälde "Das schwarze Quadrat" geklaut. Die Übergabe des Bildes an den Käufer soll auf einem Kreuzfahrtschiff erfolgen. Um an Bord zu gelangen, überwältigen sie zwei Passagiere und nehmen deren Identitäten an. Bald stellt sich heraus, dass die beiden Urlauber als David Bowie- und Elvis Presley-Imitatoren gebucht waren. Nun müssen der erfolglose Künstler Vincent und der kleptomanische Nils die Entertainer ersetzen.