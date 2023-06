Die besten TV-Tipps für Montag, den 12. Juni

20:15 Uhr, Sat.1, Die Gegenteilshow, Action-Quizshow

Die Welt wird wieder um 180 Grad gedreht. In einem bunten Mix aus Quiz- und Actionspielen treten pro Folge zwei Promi-Teams gegeneinander an. Sie messen sich zum Beispiel in "Schwerathletik", spielen "Laute Post" und beantworten auch in dieser Staffel in "Ja ist Nein" Fragen absichtlich falsch. Dieses Mal neu: Jedes Team hat einen Kapitän und besteht somit aus drei Prominenten.