Die besten TV-Tipps für Montag, den 12. Mai 2025

Kommissar Sievers (Peter Heinrich Brix) plant Urlaub - doch seine Angst vorm Fliegen steht ihm im Weg. Um diese zu überwinden, sucht er Hypnose-Therapeutin Josefa Petersen (Oda Thormeyer) auf. Doch am Ende der Sitzung ist sie tot - offenbar wurde sie die Treppe hinuntergestoßen, und auch Sievers stürzt hinterher. Als er wieder zu sich kommt, fehlt ihm jede Erinnerung. Die Ermittlungen führen zu einer überraschenden Entdeckung: Im Keller der Toten befindet sich eine Cannabis-Plantage. Tabea Krawinkel (Victoria Trauttmansdorff), eine alte Bekannte von Josefa, will davon jedoch nichts wissen.

In der dritten Folge wird's heiß - im wahrsten Sinne. Die Brüder Torsten und Thomas Sauer stellen ihre "korbsauna" vor, ein Strandkorb, der sich in eine Sauna verwandeln lässt. Beim Pitch kommen nicht nur die Löwen ins Schwitzen - auch Judith Williams und Tillman Schulz teilen unerwartet private Geschichten aus der Sauna. Ob der kreative Mix aus Strandfeeling und Dampf überzeugt?

20:15 Uhr, kabel eins, Terminator - Genisys, Sci-Fi-Action

Im Jahr 2029 führt John Connor (Jason Clarke) den Widerstand gegen die übermächtigen Maschinen von Skynet an. Um die Zukunft der Menschheit zu sichern, schickt er seinen Vertrauten Kyle Reese (Jai Courtney) zurück ins Jahr 1984. Dort soll er Connors Mutter Sarah (Emilia Clarke) beschützen. Doch die Zeitlinie hat sich verändert - und Kyle landet in einer ganz anderen Realität, in der der Kampf zwischen Mensch und Maschine ganz neue Dimensionen annimmt.