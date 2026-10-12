Die besten TV-Tipps für Montag, den 12. Oktober 2026
20:15 Uhr, ZDF, Sarah Kohr – Drecksarbeit, Krimireihe
Auf einem Hamburger Werftgelände findet LKA-Ermittlerin Sarah Kohr einen schwerverletzten Mann aus Osteuropa. Sie stößt auf ein menschenverachtendes System rund um Zeitarbeiter, und ihre Mutter gerät als Zeugin in Gefahr.
20:15 Uhr, ORF 1, Tiroler Blut – Am Abgrund, Kriminalfilm
Chefinspektorin Fanny Gruber (Ursula Strauss) ermittelt, nachdem die Freundin ihrer Tochter von einem Balkon gestürzt ist. Als die Tochter des Immobilienmoguls Renner entführt wird, hängt alles zusammen.
20:15 Uhr, ORF 2, Die Promi-Sportler-Millionenshow, Spielshow
Janine Flock, Lisa Hauser, Johannes Aigner, Toni Polster und Andreas Herzog stellen ihr Wissen unter Beweis. Der Erlös geht an die Österreichische Sporthilfe.
20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow
Das Quiz-Dauerbrenner-Format mit der Frage-Leiter bis zur Million.
20:15 Uhr, ProSieben, Jack Reacher: Kein Weg zurück, Actionthriller
Ex-Militärpolizist Jack Reacher will seine Nachfolgerin treffen, die jedoch wegen Spionage verhaftet wurde. Er hilft ihr bei der Flucht und gerät selbst ins Visier.
20:15 Uhr, Sat.1, Promi Big Brother, Realityshow
Neue Folge mit den Prominenten im Container, danach läuft um 22:20 Uhr die Late Night Show.
20:15 Uhr, kabel eins, Meine erfundene Frau, Komödie
Ein Schönheitschirurg erfindet eine Ehefrau, um bei Frauen zu landen. Seine Assistentin muss die Rolle spielen, und die Lüge wird immer größer.
20:15 Uhr, arte, Kommissar Maigret sieht rot, Krimi
Krimiklassiker um den Pariser Kommissar Maigret.
20:15 Uhr, MDR, Polizeiruf 110: Mordsfreunde, Krimireihe
Bei einer Opernpremiere wird der Tenor Werner Austen auf offener Bühne erschossen. Die Kommissare Schmücke und Schneider sitzen im Publikum, denn Schmückes Lebensgefährtin hat Regie geführt.
20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Da hilft nur beten, Krimireihe
Am Flussufer liegt eine maskierte Frauenleiche. Barnaby und Nelson finden auf einem Kirchenfresko eine Vorlage für den Mord.
20:15 Uhr, 3sat, Zwischen Fels und Fluss: Das Stubaital, Natur
Der Film begleitet Einheimische im Alltag, darunter Bergführer, Paragleiterin und Schmied. Alpine Natur, Tourismus und Tradition kommen zusammen.
22:15 Uhr, ZDF, Survive – Gestrandet im Ozean, Survival-Horror
Nach einem Sturm ist das Meer verschwunden, und eine Familie sitzt mit ihrer Yacht auf dem Meeresgrund fest. Sie muss sich zu einer gestrandeten Tiefseekapsel durchschlagen, während das Wasser zurückkehren wird.
22:35 Uhr, kabel eins, Hot Shots! Der 2. Versuch, Actionkomödie
Parodie auf Rambo-Filme: Ein Ex-Elitesoldat wird zu einer Rettungsmission aus dem Nahen Osten gerufen.
22:40 Uhr, ProSieben, Inglourious Basterds, Kriegsfilm
Tarantinos Weltkriegsfilm: Eine Gruppe jüdisch-amerikanischer Soldaten jagt Nazis im besetzten Frankreich, während eine Kinobesitzerin ihre Rache plant. (news.de nennt 22:35 Uhr)
23:15 Uhr, RTL, SPIEGEL TV: Spionageverdacht, Reportagemagazin
Es geht um die Festnahme des Ex-BND-Chefs August Hanning.
23:20 Uhr, arte, Aelita, Science-Fiction-Film
Sowjetischer Stummfilmklassiker von 1924 über eine Reise zum Mars.
23:35 Uhr, Das Erste, Staatsgeheimnis RAF – Terroristen in der DDR, Dokumentation
Doku über die Rolle der DDR bei der RAF.
23:50 Uhr, ZDF, Eismayer, Drama
Vizeleutnant Charles Eismayer ist der gefürchtetste Ausbilder beim Bundesheer und führt ein Doppelleben, denn er ist schwul. Als der junge Rekrut Mario Falak offen zu seiner Homosexualität steht, prallen die beiden aufeinander. Nach einer wahren Geschichte (A/D 2022).