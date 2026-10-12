Die besten TV-Tipps für Montag, den 12. Oktober 2026

20:15 Uhr, ZDF, Sarah Kohr – Drecksarbeit, Krimireihe

Auf einem Hamburger Werftgelände findet LKA-Ermittlerin Sarah Kohr einen schwerverletzten Mann aus Osteuropa. Sie stößt auf ein menschenverachtendes System rund um Zeitarbeiter, und ihre Mutter gerät als Zeugin in Gefahr.

20:15 Uhr, ORF 1, Tiroler Blut – Am Abgrund, Kriminalfilm

Chefinspektorin Fanny Gruber (Ursula Strauss) ermittelt, nachdem die Freundin ihrer Tochter von einem Balkon gestürzt ist. Als die Tochter des Immobilienmoguls Renner entführt wird, hängt alles zusammen.

20:15 Uhr, ORF 2, Die Promi-Sportler-Millionenshow, Spielshow

Janine Flock, Lisa Hauser, Johannes Aigner, Toni Polster und Andreas Herzog stellen ihr Wissen unter Beweis. Der Erlös geht an die Österreichische Sporthilfe.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Das Quiz-Dauerbrenner-Format mit der Frage-Leiter bis zur Million.

20:15 Uhr, ProSieben, Jack Reacher: Kein Weg zurück, Actionthriller

Ex-Militärpolizist Jack Reacher will seine Nachfolgerin treffen, die jedoch wegen Spionage verhaftet wurde. Er hilft ihr bei der Flucht und gerät selbst ins Visier.

20:15 Uhr, Sat.1, Promi Big Brother, Realityshow

Neue Folge mit den Prominenten im Container, danach läuft um 22:20 Uhr die Late Night Show.