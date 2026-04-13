Die besten TV-Tipps für Montag, den 13. April 2026

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee: Schicksalsrad, Krimi Mitten in der schillernden Jahrmarktskulisse am Bodensee stoßen die Ermittler auf ein rätselhaftes Verbrechen: Die 19-jährige Lorena (Elit Iscan) wird erstochen in einer Gondel des Riesenrads entdeckt. Für Oberländer (Matthias Koeberlin) und seine Kollegin Eisler (Anna Werner Friedmann) beginnt damit ein Fall, der sie in die abgeschottete Welt der Schausteller führt. Dort bestimmen Loyalität, Misstrauen und unausgesprochene Gesetze den Alltag. Niemand will Lorena gekannt haben. Doch über ihre Schule erfahren die Ermittler, dass die vermeintlich Unbekannte nach ihrer illegalen Einwanderung vor zwei Jahren längst unter ihnen gelebt hatte.

20:15 Uhr, Das Erste, Grönemeyer - Alles bleibt anders, Doku Mit legendären Liedern wie "Bochum", "Flugzeuge im Bauch", "Mensch", "Männer" und der WM-Hymne "Zeit, dass sich was dreht" hat Herbert Grönemeyer Generationen musikalisch geprägt. Dabei hat er gezeigt, dass künstlerische Relevanz kein Ablaufdatum kennt. Seit vielen Jahren gelingt es ihm wie nur wenigen, sich immer wieder neu zu erfinden und zugleich ein Millionenpublikum zu erreichen. Zum 70. Geburtstag des erfolgreichen deutschen Musikers zeichnet die Dokumentation ein persönliches und facettenreiches Porträt. Der Film geht der Frage nach, was hinter dieser außergewöhnlichen Karriere steckt, und macht zugleich den Menschen Grönemeyer greifbar.

20:15 Uhr, Sat.1, Kommissar Rex: Wien sehen und sterben, Krimireihe Kommissar Rex ist zurück im Einsatz. In einem Restaurant am Stephansplatz gerät ein Gast in eine lebensgefährliche Lage, denn unter ihm befindet sich eine Bombe. Sobald er aufsteht oder sein Gewicht verlagert, droht das Lokal zu explodieren. Nach seiner Rettung verschwindet der Mann jedoch spurlos in der Nacht. Schon am nächsten Tag stirbt er auf rätselhafte Weise während einer Fiakerfahrt. Ein gefälschter Ausweis deutet darauf hin, dass der Tote ein Agent gewesen sein könnte. Von der Frau seines letzten Dates kennt man nur den Vornamen. Max (Maximilian Brückner) und sein Kollege Felix Burger (Ferdinand Seebacher) nehmen gemeinsam mit Rex die Ermittlungen auf.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow Ein Staffelfinale ohne einen letzten packenden Schlagabtausch in der Höhle der Löwen wäre kaum vorstellbar. Genau dafür sorgen Benedikt Hartmann und Lukas Benkhoff mit ihrem frischluft-Fensterbrett. Dabei handelt es sich um eine mobile Fensterbank, die sich beim Öffnen des Fensters einfach mitbewegt. Handelsprofi Ralf Dümmel ist sofort überzeugt und sieht das Produkt klar bei sich. Doch auch Tech-Investor Carsten Maschmeyer erkennt großes Potenzial. Damit ist der Kampf um den Deal eröffnet.

20:15 Uhr, kabel eins, Escape Plan, Actionthriller Ray Breslin (Sylvester Stallone) gilt als absoluter Experte für Gefängnissicherheit. Er hat sich darauf spezialisiert, selbst aus den am besten gesicherten Haftanstalten auszubrechen. Im Auftrag der CIA soll er nun eine neue Hightech-Anlage testen, die angeblich ausbruchsicher ist und an deren Entwicklung er selbst beteiligt war. Sein Team kennt den Standort des Gefängnisses nicht. Ray wird als Häftling eingeschleust, um undercover den ultimativen Ausbruch zu planen.