Die besten TV-Tipps für Montag, den 13. Juli 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Wochenendrebellen, Spielfilm

Der autistische zehnjährige Jason wird mit viel Liebe und Geduld von seinen Eltern Mirco und Fatime erzogen. Als ihm eine Versetzung in die Sonderschule droht, kämpft sein Vater dagegen an.

20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord, Krimiserie

Auf Sylt wird der Schriftsteller Leif Conradi am Leuchtturm tot aufgefunden – mit einem Pfeil im Rücken. Kommissar Sievers nimmt die Ermittlungen auf.

20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss, Dokusoap

Die Geschwister Roxanne und Daniel Ruscheinsky arbeiten undercover bei der 24-Autohof-Gruppe – u.a. im Nachtdienst und als Reinigungskraft – und bekommen dabei deutliche Kritik der Belegschaft zu hören.

20:15 Uhr, ProSieben, Georgie & Mandy, Sitcom

Nach der Hochzeit sind Georgie, Mandy und Baby CeeCee bei Mandys Eltern eingezogen – das Zusammenleben wird schnell zum Pulverfass.

20:15 Uhr, Sat.1, Der SAT.1-Fertiggerichte-Check!, Doku

Stefano Zarrella und Lebensmittelexperte Stefan Lück nehmen beliebte Fastfood-Fertiggerichte aus dem Supermarkt unter die Lupe.