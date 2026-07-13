Die besten TV-Tipps für Montag, den 13. Juli 2026
20:15 Uhr, Das Erste, Wochenendrebellen, Spielfilm
Der autistische zehnjährige Jason wird mit viel Liebe und Geduld von seinen Eltern Mirco und Fatime erzogen. Als ihm eine Versetzung in die Sonderschule droht, kämpft sein Vater dagegen an.
20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord, Krimiserie
Auf Sylt wird der Schriftsteller Leif Conradi am Leuchtturm tot aufgefunden – mit einem Pfeil im Rücken. Kommissar Sievers nimmt die Ermittlungen auf.
20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss, Dokusoap
Die Geschwister Roxanne und Daniel Ruscheinsky arbeiten undercover bei der 24-Autohof-Gruppe – u.a. im Nachtdienst und als Reinigungskraft – und bekommen dabei deutliche Kritik der Belegschaft zu hören.
20:15 Uhr, ProSieben, Georgie & Mandy, Sitcom
Nach der Hochzeit sind Georgie, Mandy und Baby CeeCee bei Mandys Eltern eingezogen – das Zusammenleben wird schnell zum Pulverfass.
20:15 Uhr, Sat.1, Der SAT.1-Fertiggerichte-Check!, Doku
Stefano Zarrella und Lebensmittelexperte Stefan Lück nehmen beliebte Fastfood-Fertiggerichte aus dem Supermarkt unter die Lupe.
20:15 Uhr, Sat.1, Der SAT.1-Fertiggerichte-Check!, Doku
Stefano Zarrella und Lebensmittelexperte Stefan Lück nehmen beliebte Fastfood-Fertiggerichte aus dem Supermarkt unter die Lupe.
20:15 Uhr, VOX, Goodbye Deutschland! Die Auswanderer, Dokusoap
Familie Lindemann wandert vom Bodensee nach Mallorca aus, um dort ein Schnitzelrestaurant zu eröffnen.
20:15 Uhr, arte, Tausend Milliarden Dollar, Spielfilm
Der investigative Journalist Paul Kerjean hat seine Ehe der Arbeit geopfert und schaffte den Sprung zur Pariser „La Tribune“.
20:15 Uhr, Kabel1, Iron Man, Superhelden-Actionfilm
Milliardär Tony Stark wird nach der Präsentation eines neuen Raketensystems von der Terrororganisation „Zehn Ringe“ überfallen und mit seiner eigenen Waffe schwer verletzt.
20:15 Uhr, one, Control, Biopic
1973 verliebt sich der musikbegeisterte 17-jährige Ian Curtis in die gleichaltrige Debbie, die eigentlich mit seinem besten Freund zusammen ist.
20:15 Uhr, MDR, Mord in bester Gesellschaft – Der Tote im Elchwald, Krimi
Psychiater Dr. Wendelin Winter reist mit seiner Tochter nach Schweden zu einem reichen Gutsbesitzer – und gerät in einen Mordfall.
20:15 Uhr, MDR, Mord in bester Gesellschaft – Der Tote im Elchwald, Krimi
Psychiater Dr. Wendelin Winter reist mit seiner Tochter nach Schweden zu einem reichen Gutsbesitzer – und gerät in einen Mordfall.
22:15 Uhr, ZDF, Heads of State, Actionkomödie
Der britische Premierminister und der US-Präsident können sich nicht ausstehen, müssen aber zusammenarbeiten, als beide ins Visier von Terroristen geraten.
22:20 Uhr, arte, Carlitos Weg, Gangsterfilm
New York, 1975: Drogenboss Carlito Brigante wird vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen und will ein neues, ehrliches Leben beginnen – doch seine Vergangenheit holt ihn ein.
22:00 Uhr, HR, Tatort, Krimireihe
Ben Dellien fährt nach einem Unfall auf nasser Straße einfach weiter, statt dem angefahrenen Radfahrer zu helfen.
22:50 Uhr, Kabel1, The Tomorrow War, Sci-Fi-Actionfilm
Zeitreisende überbringen die alarmierende Nachricht, dass die Menschheit in 30 Jahren einen Krieg gegen eine außerirdische Macht verlieren wird.