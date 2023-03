Die besten TV-Tipps für Montag, den 13. März

20:15 Uhr, ONE, Wilde Maus, Komödie

Georg (Josef Hader) ist ein angesehener Musikkritiker in Wien. Als er von einem Tag auf den anderen seine Arbeit verliert, steht seine Welt plötzlich auf dem Kopf. Seiner Frau Johanna (Pia Hierzegger) will er davon nichts erzählen. Stattdessen täuscht er ihr vor, dass er weiterhin in die Redaktion geht. In Wahrheit aber verbringt er seine Tage auf dem Rummelplatz, wo er den Herumtreiber Erich (Georg Friedrich) und dessen rumänische Freundin Nicoletta (Crina Semciuc) kennenlernt. Als Georg Erich Geld leiht, um die "Wilde Maus", eine heruntergekommene Achterbahn, zu pachten, fangen die Probleme erst richtig an.