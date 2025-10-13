Die besten TV-Tipps für Montag, den 13. Oktober 2025

20:15 Uhr, ZDF, Solo für Weiss: Gefährliche Gewässer, Krimi Nora Weiss (Anna Maria Mühe) und ihr Team observieren eine nächtliche Drogenübergabe. Ziel ist es, den Sternekoch und mutmaßlichen Dealer Peter Probek (Peter Benedict) zu verhaften. Doch die Aktion scheitert. Es sind keine Drogen vorhanden, Probek bleibt auf freiem Fuß. Zeitgleich wird Heiner Jaspers (Oliver Törner), Besitzer einer Firma zur Meeresmüllentsorgung, auf seinem Katamaran getötet.

20:15 Uhr, Das Erste, Kaiserschmarrndrama, Komödie Auf dem Eberhofer-Hof ist es vorbei mit der Ruhe. Ein Doppelhaus-Projekt soll das Anwesen verändern. Susi (Lisa Maria Potthoff) treibt den Bau zusammen mit Franz' ungeliebtem Bruder Leopold (Gerhard Wittmann) voran. Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) entkommt dem familiären Chaos, als ein neuer Mordfall die Aufmerksamkeit fordert. Eine erschlagene Joggerin entpuppt sich als das Webcam-Girl Simone aus dem Dorf.

20:15 Uhr, ONE, Home, Thriller Nach 17 Jahren Gefängnis darf Marvin Hacks (Jake McLaughlin) zurück nach Hause. Mit Skateboard und Trainingsanzug aus seiner Jugend kehrt er nach Newhall zurück. Dort lebt seine schwerkranke Mutter Bernadette (Kathy Bates) noch immer im alten, heruntergekommenen Haus. Doch Marvin erkennt schnell: Die Bewohner der Kleinstadt haben seine Tat von damals nicht vergessen.

20:15 Uhr, VOX, Fifty Shades of Grey: Gefährliche Liebe, Erotikdrama Anastasia Steele (Dakota Johnson) hat die Beziehung zu Milliardär Christian Grey (Jamie Dornan) beendet und arbeitet nun als Lektorin in Seattle. Ihr neuer Chef Jack Hyde (Eric Johnson) zeigt auffälliges Interesse. Als Anastasia Christian zufällig wiedertrifft, verfällt sie erneut seinem Charme. Er verspricht ihr ein neues Kapitel: ohne Verträge und Regeln, dafür mit echten Gefühlen.

21:45 Uhr, Das Erste, Donna Leon: Wie durch ein dunkles Glas, Krimi Giovanni de Cal, Besitzer einer Glasfabrik auf Murano, wird ermordet aufgefunden. Commissario Brunetti (Uwe Kockisch) stößt zuerst auf Arbeiter Tassini (Andreas Schmidt), der seinen Chef verachtete. Doch auch Tochter Assunta (Katharina Wackernagel) hatte ein Motiv, da sie enterbt werden sollte. Oder steckt Arbeiter Sergio dahinter, der Assunta heimlich liebt, während sie sich dem grünen Bürgermeisterkandidaten Fasano zuwendet?