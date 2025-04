Die besten TV-Tipps für Montag, den 14. April 2025

20:15 Uhr, VOX, First Dates Hotel, Kuppelshow

Im First Dates Hotel steht das große Finale an - die letzte Chance in diesem Jahr für Singles, sich unter der Sonne Mallorcas zu verlieben. Gastgeber Roland Trettl und sein Team aus Liebes-Experten begrüßen die Gäste im romantischen Hotel-Restaurant zu ihren Blind Dates. Es wird emotional, aufregend und die Liebe liegt deutlich in der Luft.