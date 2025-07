Die besten TV-Tipps für Montag, den 14. Juli 2025

Oberländer (Matthias Koeberlin) wird zu einem Tatort an einer Landstraße gerufen - und verschweigt seinen Kollegen Komlatschek (Hary Prinz) und Hoffmann (Alina Fritsch), dass er das Opfer flüchtig zu kennen scheint. Jonas Merlau (Yasmani Stambader) wurde offenbar gezielt überfahren - es gibt keine Brems- oder Reifenspuren. Der Fahrer ist unauffindbar, Zeugen fehlen. Die Ermittlungen ergeben, dass Jonas gemeinsam mit seiner Freundin Aisha Takim (Cansu Tosun) an den Bodensee gereist war.

Alexander Tauer, Geschäftsführer von Domino's, tauscht den Anzug gegen Arbeitskleidung und geht als vermeintlicher Mitarbeiter undercover in seine eigenen Filialen. Mit Bart und Brille getarnt arbeitet er als Pizzabäcker, Maskottchen und Fahrer - und entdeckt dabei auch Missstände. Bei über 400 Filialen und 11.000 Mitarbeitenden will Tauer das Unternehmen auf 1.000 Stores erweitern und schaut sich dazu problematische Standorte genauer an.

Die Versuchungen nehmen zu - und die Summe im Jackpot schrumpft. Während einige versuchen, das Preisgeld zu retten, greifen andere bedenkenlos bei Snacks, Zigaretten und Softdrinks zu. Doch die nächste Herausforderung wartet schon: Ein Machtspiel bringt neue Spannungen in die Gruppe. Am Ende des Tages muss ein Star gehen - und hinterlässt mit seinem Kopfgeld ein großes Loch im Jackpot.

20:15 Uhr, kabel eins, Safe House, Thriller

Tobin Frost (Denzel Washington), einst CIA-Agent, hat sich gegen sein Land gestellt und verkauft geheime Informationen an ausländische Interessenten. Nach einem Angriff taucht er plötzlich im US-Konsulat in Kapstadt auf. Man bringt ihn in ein Safe House nach Johannesburg - doch auch dort ist er nicht sicher. Als Unbekannte angreifen, gelingt dem jungen Agenten Matt Weston (Ryan Reynolds) die Flucht - mit Frost an seiner Seite.