Die besten TV-Tipps für Montag, den 14. November

20:15 Uhr, ZDF, So laut du kannst, Drama

Die jungen Physiotherapeutinnen Kim (Friederike Becht) und Maja (Nina Gummich) jobben als Hostessen beim "Gentlemen's Evening", einer exklusiven, jährlichen Veranstaltung der Wirtschaftselite. Begeistert trifft Kim dort auf ihren alten Schulfreund Max (Jan Krauter). Doch der Abend nimmt einen tragischen Verlauf. Max bringt Kim nach Hause, während Maja noch auf einen Absacker an der Bar bleibt. Am nächsten Tag ist nichts mehr wie zuvor: Maja wacht orientierungslos und nackt in einem Hotelzimmer auf. Die Anzeige der Vergewaltigung läuft ins Leere. Während Maja am liebsten vergessen und ihr altes Leben zurückhaben möchte, will sich Kim nicht damit abfinden. Sie beginnt auf eigene Faust zu ermitteln.