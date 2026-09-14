Die besten TV-Tipps für Montag, den 14. September 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Wie extrem wird das Wetter, Sven Plöger?, Natur & Umwelt

Meteorologe Sven Plöger geht der Frage nach, wie sich Wetterextreme durch den Klimawandel verändern.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bachmanns – Gefahr im Verzug, Familienreihe

Neue Folge der Familienserie rund um die Bachmanns, die erneut mit privaten und beruflichen Krisen kämpfen.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Günther Jauch stellt Kandidaten auf die Probe – Wissen gegen Geld bis zur Million.

20:15 Uhr, Sat.1, Villa der Versuchung, Realityshow

Paare stellen ihre Beziehung auf die Probe, während Verführer und Verführerinnen versuchen, sie zu verunsichern.

20:15 Uhr, ProSieben, Georgie & Mandy, Sitcom

Spin-off von „The Big Bang Theory“: Die junge Ehe von Georgie und Mandy sorgt für Situationskomik im ländlichen Texas.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Start-ups präsentieren ihre Geschäftsideen und pitchen um Investments der Investoren.