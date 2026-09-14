Die besten TV-Tipps für Montag, den 14. September 2026
20:15 Uhr, Das Erste, Wie extrem wird das Wetter, Sven Plöger?, Natur & Umwelt
Meteorologe Sven Plöger geht der Frage nach, wie sich Wetterextreme durch den Klimawandel verändern.
20:15 Uhr, ZDF, Die Bachmanns – Gefahr im Verzug, Familienreihe
Neue Folge der Familienserie rund um die Bachmanns, die erneut mit privaten und beruflichen Krisen kämpfen.
20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow
Günther Jauch stellt Kandidaten auf die Probe – Wissen gegen Geld bis zur Million.
20:15 Uhr, Sat.1, Villa der Versuchung, Realityshow
Paare stellen ihre Beziehung auf die Probe, während Verführer und Verführerinnen versuchen, sie zu verunsichern.
20:15 Uhr, ProSieben, Georgie & Mandy, Sitcom
Spin-off von „The Big Bang Theory“: Die junge Ehe von Georgie und Mandy sorgt für Situationskomik im ländlichen Texas.
20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow
Start-ups präsentieren ihre Geschäftsideen und pitchen um Investments der Investoren.
20:15 Uhr, Kabel eins, Operation: 12 Strong, Kriegsdrama
Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 zieht eine US-Spezialeinheit zu Pferd gegen die Taliban in den Krieg.
20:15 Uhr, MDR, Tatort – Es lebe der König, Krimireihe
Ein neuer Fall führt die Ermittler in ein Umfeld aus Macht, Intrigen und einem mysteriösen Todesfall.
20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby, Krimireihe
Ein Funke genügt: Barnaby ermittelt in einem beschaulichen englischen Dorf, in dem plötzlich ein Mord geschieht.
20:15 Uhr, Tele 5, Doctor Who, Science-Fiction-Serie
Das Herz der TARDIS: Der Doctor gerät in ein neues Abenteuer durch Raum und Zeit.
20:15 Uhr, RTL ZWEI, Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt, Doku-Soap
Sozialarbeiter und Betroffene berichten aus deutschen Problemvierteln – u.a. aus Frankfurt.
20:15 Uhr, ORF 1, Es ist nur eine Phase, Hase, Liebeskomödie
Eine romantische Komödie über Beziehungskrisen, Selbstfindung und die Frage, ob wahre Liebe zweite Chancen verdient.
20:15 Uhr, ORF 2, Die Millionenshow, Quizshow
Kandidaten kämpfen sich mit Allgemeinwissen bis zur Million – das österreichische Pendant zu „Wer wird Millionär?“.
20:15 Uhr, Puls 4, Road House, Thriller
Ein Ex-UFC-Kämpfer wird Türsteher in einem Roadhouse in den Florida Keys und gerät zwischen die Fronten der örtlichen Kriminalität.
20:15 Uhr, ATV, Mucho Gas auf Malle, Auslandsreportage
Reportage über deutsche und österreichische Auswanderer und Partytouristen auf Mallorca.
20:15 Uhr, Servus TV, Bergwelten, Dokumentation
„Höher, weiter, wilder“: Die Reihe zeigt spektakuläre alpine Landschaften und die Menschen, die dort leben.
22:10 Uhr, ORF 1, Vorstadtweiber, Comedyserie
Vier Frauen aus gutbürgerlichen Wiener Vororten navigieren zwischen Skandalen, Ehekrisen und Freundschaft.
22:15 Uhr, ZDF, The Assassin, Thriller-Serie
Eine explosive Hochzeit: Die Auftragskillerin gerät bei einem Auftrag in eine gefährliche neue Situation.
22:20 Uhr, Das Erste, Putins Propaganda, Politik-Dokumentation
Eine Analyse, wie der Kreml mit gezielter Propaganda die öffentliche Meinung in Russland lenkt.
22:30 Uhr, Puls 4, Shootout – Keine Gnade, Actionfilm
Ein Elitesoldat gerät in ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel gegen skrupellose Gegner.