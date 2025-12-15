Die besten TV-Tipps für Montag, den 15. Dezember 2025

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible: Die Weihnachts-Edition 2025, Kochduell Tim Mälzer lädt erneut zum festlichen Kochwettbewerb unter Freunden ein. Diesmal steht das Rückspiel aus 2024 an, allerdings mit vertauschten Rollen. Mälzer und Roland Trettl bilden ein Team und treten gegen Tim Raue und Sepp Schellhorn an. Zwischen Südtiroler Jagdmenü und österreichischer Zwei-Sterne-Weihnachtsküche stoßen Freundschaft und Ehrgeiz an ihre Grenzen und selbst erfahrene Geschmacksknospen werden gefordert.

20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord: Sievers und die stillen Austern, Krimi Sievers (Peter Heinrich Brix) und Tabea (Victoria Trauttmansdorff) spazieren mit ihrem Neuzugang, Hund "Joker", am Strand entlang. Plötzlich entdecken sie eine Hand, die zwischen den künstlichen Austernbänken aus dem Watt ragt. Der Tote ist Wolf Voss (Christian Nickel), Betreiber des angesehensten Austernrestaurants auf Sylt. Dass er im Gebiet der Austernzüchterin Tomke Bundis (Josefine Israel) liegt, macht Sievers stutzig. Offenbar griff Voss öfter unberechtigt auf ihre Austern zu.

20:15 Uhr, Sat.1, Der letzte Bulle: Die Schneewittchen-Verschwörung, Krimiserie Während einer Kostümparty im Revier wird der Polizist Freddie Fröse ermordet. In seiner Hand hält er einen goldenen Apfel. Der Fall nimmt eine ungewöhnliche Wendung, denn vier Frauen im Schneewittchen-Kostüm geraten ins Visier der Ermittler. Sicher ist: Der Täter befindet sich noch im Gebäude. Da Mick (Henning Baum) als Einziger zum Tatzeitpunkt abwesend war, landet der Fall auf seinem Tisch.

20:15 Uhr, kabel eins, Edge of Tomorrow, Sci-Fi-Action Europa ist zerstört, die Mimic-Aliens haben ganze Regionen verwüstet. Ihr Anführer, das sogenannte Omega, besitzt die Fähigkeit, die Zeit um einen Tag zurückzusetzen. Dadurch wird der Kampf für die Menschheit nahezu aussichtslos. Zwar bündeln die Armeen weltweit ihre Kräfte, doch ein Sieg rückt in weite Ferne. Könnte Bill Cage (Tom Cruise) die entscheidende Wendung im Kampf gegen die Invasoren bringen?

22:15 Uhr, ZDF, Der Gesang der Flusskrebse, Thrillerromanze Kya (Daisy Edgar-Jones) lebt allein in den Sümpfen von North Carolina, fernab der Zivilisation. Als sie Chase (Harris Dickinson) begegnet, lässt sie erstmals jemanden an sich heran. Doch ihr Glück währt nicht lange. Chase stirbt unter rätselhaften Umständen und plötzlich steht Kya im Fokus der Ermittlungen. Man verdächtigt sie des Mordes.