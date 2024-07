Die besten TV-Tipps für Montag, den 15. Juli 2024

Ungewöhnlicher Besuch für den Berliner Anwalt Joachim Vernau (Jan Josef Liefers): Seine Mutter Hildegard (Elisabeth Schwarz) hat ein sehr persönliches Anliegen. Ihre Lebensgefährtin Ingeborg Huth (Carmen-Maja Antoni), genannt "Hüthchen", verschwindet in letzter Zeit oft unter zweifelhaften Vorwänden für mehrere Tage aus der gemeinsamen Wohnung. Mutter Vernau bittet ihren Sohn, Ermittlungen anzustellen. Zuletzt wurde "Hüthchen" im uckermärkischen Dorf Düstersee gesehen. Vernau trifft sie auf dem Sommerfest im Herrenhaus. Am nächsten Tag wird der Gastgeber der Party, Christian Steinhoff, tot aufgefunden.

20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss Spezial, Realitysoap

Premiere bei Undercover Boss: Zum ersten Mal stellt sich ein gewählter Politiker dem Experiment: Peter Boch, Oberbürgermeister von Pforzheim. Verkleidet als Kandidat einer fiktiven RTL-Sendung verändert er sein Aussehen drastisch. Er arbeitet bei der Feuerwehr, im Hort und bei städtischen Diensten. Was wird der Ex-Polizist in dieser Spezial-Ausgabe entdecken? Nach sechs Jahren an der Spitze der Stadt ist die Gefahr, enttarnt zu werden, größer denn je!