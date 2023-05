Die besten TV-Tipps für Montag, den 15. Mai

20:15 Uhr, Das Erste, Deutschland aus dem All, Doku

Über Deutschland kreisen heute Tausende Satelliten, die völlig neue Perspektiven auf das Land ermöglichen. So verwandelt sich die Nordsee aus dem All betrachtet jeden Sommer in ein gigantisches Gemälde. Die Algenblüte zeichnet dann ein Meer von Farben, das bis in 500 Kilometer Höhe smaragdgrün leuchtet. Von hier oben zeichnen modernste Satellitenkameras Bilder auf, die diese Naturwunder mit nie dagewesenem Detailreichtum sichtbar machen. "Deutschland aus dem All" zeigt magische Bilder und erzählt Geschichten, die die Zuschauer in bizarre Lebensräume und magisch anmutende Welten entführen.