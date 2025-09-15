Die besten TV-Tipps für Montag, den 15. September 2025

20:15 Uhr, ZDF, An einem Tag im September, Historienfilm Am 14. September 1958 soll es zur ersten Begegnung zwischen Charles de Gaulle (Jean-Yves Berteloot) und Konrad Adenauer (Burghart Klaußner) kommen. Im Privathaus des französischen Ministerpräsidenten in Colombey-les-Deux-Églises beginnt das vertrauliche Treffen mit Verspätung. Es soll das Ende der jahrhundertelangen Feindschaft zwischen Deutschland und Frankreich einleiten. Doch schnell treten politische Differenzen zutage, die Gespräche drohen zu scheitern. Vor dem Haus warten Journalisten gespannt auf Neuigkeiten.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow Lena Gercke, Top-Model und Unternehmerin, nimmt als Gastlöwin an der Sendung teil. Ihr besonderes Interesse gilt dem Startup NALU von Lisa Bella Ippolito und Max Schön, die zuckerreduzierte Weingummis entwickelt haben. Doch sie ist nicht allein: Auch Ralf Dümmel möchte investieren. Wer erhält am Ende den Zuschlag?

20:15 Uhr, Sat.1, DHL, Hermes, UPS & Co. - Der Sat.1 Paketdienst-Check!, Reportage Paketzusteller klingeln täglich an Millionen Türen, doch viele Kunden ärgern sich über Probleme. Mal wird das Paket nicht zur Wohnung gebracht, mal liegt es im Kiosk oder die Lieferung dauert zu lange. Der Sat.1 Paketdienst-Check nimmt DHL, Hermes, DPD, GLS und UPS genau unter die Lupe. Verglichen werden Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Kosten.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow Günther Jauch führt erneut durch die Kult-Quizshow. Mit seiner schlagfertigen Art sorgt er dafür, dass Kandidaten ins Schwitzen geraten. Auch heute stellt sich wieder die Frage: Wer schafft es mit Wissen, Nervenstärke und etwas Glück bis zur Million? Das Publikum kann mitfiebern und miträtseln.

20:15 Uhr, Das Erste, Faszination Europa: Extreme Küste, Doku Von den eisigen Regionen des Nordens bis zu den sonnigen Küsten des Mittelmeers zeigt die Doku die Vielfalt der europäischen Küstenlandschaften. In Norwegen jagen Orcas und Buckelwale gemeinsam, während an Irlands Stränden die Unterwasserwelt in faszinierendem Licht erscheint. Eisbären, Rentiere, Flamingos und Korallen machen die Reise durch Europas Natur komplett.