Die besten TV-Tipps für Montag, den 16. Dezember 2024

Carla (Paula Kalenberg) und Paolo (Langston Uibel) erhalten den Auftrag, einen Weihnachtsbeitrag über die bekannte Groschenromanautorin Marlene von Osterburken (Leslie Malton) zu erstellen. Ausgerechnet Marlene ist Carlas Mutter, mit der sie keinen Kontakt mehr hat. Marlene steht kurz vor dem Abschluss ihrer Romanreihe und bereitet sich auf eine große Lesung vor, über die Carla berichten soll. Doch plötzlich wird Carla magisch in die Geschichte hineingezogen und versucht mit Gretas (Diana Amft) Hilfe, das Bergdorf Glocksberg zu retten.

Fish & Chips gehören zu den Klassikern der englischen Küche. Sebastian Lege, Food-Experte und Fischliebhaber, nimmt die Herausforderung an, das perfekte Rezept für dieses Nationalgericht zu finden. Nach einer Umfrage unter über 1.000 Personen startet er im "Lege-Lab" eine intensive Testphase. Hier wird getüftelt, experimentiert und frittiert, bis das Ergebnis den höchsten Ansprüchen genügt. Wird er die Challenge meistern?

"Bauer sucht Frau" feiert sein 20-jähriges Jubiläum! Jahr für Jahr verhilft Inka Bause mit dieser beliebten Show zu emotionalen Momenten und glücklichen Paaren. Vom ersten verliebten Blick beim Scheunenfest bis zu intensiven Gefühlen in der Hofwoche - die Show hat schon so manches Liebesglück hervorgebracht und bleibt ein Dauerbrenner für Romantik im Fernsehen.

20:25 Uhr, Das Erste, Prince William: Vom Kronprinzen zum König, Porträt

Eines Tages wird er den Thron besteigen: William Arthur Philip Louis, Prince of Wales. Anfang 2024 geriet der Thronfolger durch die Krebserkrankungen seines Vaters König Charles III. und seiner Frau Kate besonders in den Fokus der Öffentlichkeit. Viele Briten fragen sich, ob er viel früher als erwartet König werden könnte - gerade in einer Zeit, die von Sorgen um seine Familie und dem anhaltenden Konflikt mit seinem Bruder Prinz Harry geprägt ist.