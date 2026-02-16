Die besten TV-Tipps für Montag, den 16. Februar 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Karneval in Köln 2026, Karneval Die traditionelle Kölner Fernsehsitzung am Rosenmontag steht 2026 unter dem Motto "Alaaf - Mer dun et för Kölle" und wird wie gewohnt im historischen Gürzenich in Köln gefeiert. Der Saal ist ausverkauft und die Stimmung ausgelassen. Auf der Bühne stehen unter anderem Guido Cantz, Bernd Stelter, "Der Sitzungspräsident" alias Volker Weininger, Martin Schopps, JP Weber, Marc Metzger alias "Dä Blötschkopp" und zahlreiche weitere bekannte Redner.

20:15 Uhr, 3Sat, Guglhupfgeschwader, Komödie Für Dorfpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) steht eigentlich ein Dienstjubiläum an. Statt einer ruhigen Feier sieht er sich jedoch mit neuem Familienzuwachs, illegalen Glücksspielgeschäften und organisiertem Verbrechen konfrontiert. Als schließlich sogar Geldeintreiber der Mafia die frisch gebackenen Guglhupfe seiner Oma (Enzi Fuchs) ins Visier nehmen, ist seine Geduld am Ende.

20:15 Uhr, ProSieben, Comedy Allstars - Meilensteine des Humors, Comedyshow Von Formaten wie "Die Wochenshow", "Quatsch Comedy Club" und "Ladykracher" bis zu Serien wie "Pastewka" und "Stromberg" reicht der Bogen. In der ersten Ausgabe von "Comedy Allstars - Meilensteine des Humors" sprechen Bastian Pastewka, Annette Frier, Christoph Maria Herbst, Thomas Herrmanns und weitere bekannte Gesichter über ihre prägenden Comedy-Momente und wichtige Stationen ihrer Laufbahnen.

20:15 Uhr, kabel eins, Hellboy 2 - Die goldene Armee, Fantasyabenteuer Der fragile Waffenstillstand zwischen der Menschenwelt und einem verborgenen Reich magischer Kreaturen zerbricht, als Prinz Nuada (Luke Goss) mit seiner Goldenen Armee die Menschheit angreift. Hellboy (Ron Perlman) stellt sich gemeinsam mit seiner Partnerin Liz (Selma Blair), dem sensiblen Meereswesen Abe (Doug Jones) und dem neuen Leiter, dem protoplasmatischen Hellseher Johann (John Alexander), der Bedrohung entgegen.

21:45 Uhr, 3Sat, Kommissar Pascha, Krimi An der Isar wird eine Leiche gefunden, in deren Brust mit Reißzwecken das arabische Wort für "Teufel" steckt. Der Fall landet bei der "Migra". Zunächst besteht das Team nur aus Pascha und Isabel Vierkant (Theresa Hanich), die ihrem Vorgesetzten unbedingt gefallen möchte. Die von Zeki (Tim Seyfi) erwartete neue Kollegin, die junge und entschlossene Jale Cengiz (Almila Bagriacik), erweist sich als ebenso engagiert wie Vierkant. Am Ende stößt auch der urbayerische Hitzkopf Pius (Michael A. Grimm) zur "Migra", nachdem er im Lokal "Sultans Harem" Zeuge eines weiteren Mordes wird.