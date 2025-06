Die besten TV-Tipps für Montag, den 16. Juni 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Enkel für Fortgeschrittene, Familienkomödie Nach einem Jahr als Granny-Nanny in Neuseeland kommt Karin (Maren Kroymann) beschwingt zurück nach Deutschland. Das Fernweh ist gestillt, und sie sehnt sich nach ihrem Ehemann Harald (Günther Maria Halmer). Doch ihre unerwartete Heimkehr sorgt für Irritationen: Harald hat sich während ihrer Abwesenheit nicht allein durchgeschlagen - Nachbarin Sigrid (Imogen Kogge) stand ihm zur Seite, wenn auch rein freundschaftlich. Karin ist wenig begeistert und zieht kurzerhand bei ihrem mürrischen Freund Gerhard (Heiner Lauterbach) ein, um Abstand zu gewinnen. Ablenkung bietet eine neue Herausforderung: Philippas (Barbara Sukowa) Tochter Annika (Marie Burchard), hochschwanger und überfordert, sucht dringend eine Vertretung für ihren Schulbuchladen.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau International, Kuppelsoap Auch diesmal führt die Liebessuche wieder rund um die Welt: Sieben Landwirte auf vier Kontinenten hoffen auf ihr Glück. In exotischen Orten wie Namibia, Bali oder Teneriffa spielen sich emotionale Geschichten ab - mit unerwarteten Küssen, spontanen Abschieden und gefühlvollen Geständnissen. Zwischen Savanne, Sandstrand und Sonnenschein liegen Freude und Herzschmerz oft gefährlich nah beieinander.

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee: Nemesis, Krimi Weil Hanna Zeiler noch im Urlaub ist, bekommt Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) Unterstützung von der österreichischen Ermittlerin Luisa Hoffmann (Alina Fritsch). Gemeinsam tauchen sie in die Abgründe einer vermeintlich normalen Familie ein. Der Fall beginnt mit der Entdeckung eines toten Mannes im Wald am Bodensee. In dessen provisorischem Unterschlupf stößt das Team auf Bilder der Familie von Professor Lambeck (Heikko Deutschmann), dem Leiter einer psychiatrischen Klinik - mit verstörenden Details: Die Augen aller Abgebildeten wurden aus den Fotos entfernt.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow In dieser Folge geht es heiß her: Feuerwehrmann Leonard Mergel entfacht im Studio zwar nur kontrolliertes Feuer, aber sein Produkt hat großes Potenzial für echte Notfälle. Mit HomeResQ hat er ein digitales System entwickelt, das Einsatzkräften schon vor ihrer Ankunft am Brandort wichtige Informationen über Gebäude und Bewohner liefert. Das soll Leben retten - und Zeit. Mergels Leidenschaft für sein Projekt ist deutlich spürbar. Doch überzeugt er damit auch die Investorinnen und Investoren?

20:15 Uhr, Sat.1, Der Sat.1 Urlaubscheck!, Reportage Welche Urlaubsform bringt 2025 das beste Erlebnis? Ist der Pauschalurlaub in der Türkei der Geheimtipp fürs Budget? Oder lohnt sich der Familienausflug in einen niederländischen Ferienpark mehr? Vielleicht ist eine selbstorganisierte Tour durch Italien die beste Wahl? In dieser Reportage prüft Sat.1 gemeinsam mit Familien verschiedenste Angebote. Unterstützt von Promis wie Stefano Zarrella und Madita van Hülsen wird getestet, was für Kinder und Erwachsene gleichermaßen überzeugt.