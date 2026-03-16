Die besten TV-Tipps für Montag, den 16. März 2026

20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord: Sievers und der letzte Tango, Krimi Ina (Julia Brendler) und Hinnerk (Oliver Wnuk) zeigen in der Musikmuschel Westerland vor großem Publikum Tango Argentino. Währenddessen bricht der Sitznachbar von Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) plötzlich tot von seinem Stuhl zusammen. Es handelt sich um den Privatdetektiv Edgar Lemberg (Nils Frauen), der an Diabetes litt. Schnell wird klar: Seine Insulinspritze wurde manipuliert. Damit ist es Mord. Für die Kommissare zählt zunächst jeder, der als Klient mit dem Privatdetektiv zu tun hatte, zum Kreis der Verdächtigen.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow Regelbruch in der Höhle der Löwen: Im Gründer-Duell treten Philipp Hammerer mit dem Ausbildungsportal Jimmy und Christopher Czellary mit Peak Protect an, einer ausziehbaren Handysicherung. Normalerweise ist der Ablauf eindeutig: 60 Sekunden Pitch, einer bleibt und einer geht, ohne Aussicht auf einen Deal. Diesmal entwickelt sich die Situation anders. Die Löwen sind sich nicht einig, und am Ende kommt es zu einer Wendung, die niemand erwartet hat.

20:15 Uhr, kabel eins, Parker, Actionthriller Parker (Jason Statham) ist ein Meisterdieb mit festen Regeln. Er nimmt nur Reichen etwas weg. Bei seinem neuen Coup wird er von seinen Komplizen hintergangen und entkommt nur knapp. Um sich zu rächen, tut er sich mit der findigen Immobilienmaklerin Leslie (Jennifer Lopez) zusammen. Gemeinsam entwickeln sie einen Plan, um die früheren Partner auszutricksen.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow In vielen Shows hat Deutschlands bekanntester Moderator mit seiner schlagfertigen Art für Spannung gesorgt. Auch diesmal bringt er Kandidaten mit seinen Fragen und Kommentaren an ihre Grenzen. Mitfiebern und mitraten ist angesagt, wenn es wieder heißt: "Wer wird Millionär?".

22:15 Uhr, ZDF, Der Anfang von etwas, Drama Die Meteorologin Anne Hoppe (Ina Weisse) vom Seewetteramt Hamburg trauert seit einem Jahr um ihren Mann Harry. Er starb am Neujahrsmorgen, als ein Containerschiff unterging. Seine Leiche wurde nie gefunden. Bei einer Gedenkfeier glaubt Anne plötzlich, den für tot erklärten Harry unter den Gästen zu sehen. Zuerst hält sie das für Einbildung. Dann wird nachts in ihr Haus eingebrochen. Anne sieht den Täter kurz und ist überzeugt: Es ist Harry.