Die besten TV-Tipps für Montag, den 16. November 2026
20:15 Uhr, Das Erste, UEFA Nations League: Deutschland – Niederlande, Fußball live
Die Sportschau überträgt das Länderspiel bis 23:30 Uhr, Reporter ist Tom Bartels, Moderation Esther Sedlaczek.
20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee, Krimireihe
In der Folge „Nachtschatten“ wird ein Autor erstochen aufgefunden, doch nach der Obduktion nimmt der Fall eine neue Wendung und erscheint immer mysteriöser.
20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau (Staffel 22, Folge 3), Dating-Reality
Seit 2005 sorgt Deutschlands erfolgreichste TV-Romanze für Herzklopfen auf dem Land und jede Menge Gesprächsstoff.
20:15 Uhr, Sat.1, Lenßen: Anklage Mord – „Wo ist meine Tochter?“, Doku-Soap
Im Mittelpunkt steht ein Fall um eine vermisste Tochter. Ab 22:20 Uhr folgt „Lenßen live – Der Kultanwalt am Telefon“.
20:15 Uhr, ProSieben, Die Bourne Identität, Action-Thriller
Ein Mann ohne Gedächtnis (Matt Damon) wird aus dem Meer gefischt und plötzlich von Killern gejagt.
20:15 Uhr, Kabel eins, Die Truman Show, Satire/Drama
Seit fast dreißig Jahren wird die „Truman Show“ live und mit großem Erfolg rund um die Uhr übertragen. Truman (Jim Carrey) ahnt nicht, dass sein ganzes Leben eine Fernsehinszenierung ist.
20:15 Uhr, VOX, Lege kommt auf den Geschmack (Staffel 3, Folge 1), Kochshow
In der ersten Folge geht es um das perfekte Chili.
20:15 Uhr, RTL2, Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt, Reportage
Die Folge führt nach Leipzig, den Drogenschwerpunkt in Sachsen.
20:15 Uhr, ORF 1, Alles finster, Serie
Der ORF führt die Serie als Programmhighlight des Abends, es laufen zwei Folgen. Eine Inhaltsangabe konnte ich nicht finden.
20:15 Uhr, ORF 2, Liebesg’schichten und Heiratssachen, Dokureihe
Die Sendung ist als Highlight des Abends gelistet. Menschen auf der Suche nach Liebe und Partnerschaft erzählen ihre Geschichten.
20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Mord in bester Absicht, Krimiserie
Bleakridge galt als kriminellstes Dorf von Midsomer – bis zur Gründung einer Nachbarschaftswache.
20:15 Uhr, ONE, Burton und Taylor, Filmdrama
Das Drama von Richard Laxton mit Helena Bonham Carter und Dominic West erzählt von Hollywoods berühmtestem Paar.
22:45 Uhr, ProSieben, Die Bourne Verschwörung, Action-Thriller
Der zweite Teil der Reihe läuft direkt im Anschluss an „Die Bourne Identität“. Jason Bourne wird weiter von seiner Vergangenheit eingeholt.