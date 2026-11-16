Die besten TV-Tipps für Montag, den 16. November 2026

20:15 Uhr, Das Erste, UEFA Nations League: Deutschland – Niederlande, Fußball live

Die Sportschau überträgt das Länderspiel bis 23:30 Uhr, Reporter ist Tom Bartels, Moderation Esther Sedlaczek.

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee, Krimireihe

In der Folge „Nachtschatten“ wird ein Autor erstochen aufgefunden, doch nach der Obduktion nimmt der Fall eine neue Wendung und erscheint immer mysteriöser.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau (Staffel 22, Folge 3), Dating-Reality

Seit 2005 sorgt Deutschlands erfolgreichste TV-Romanze für Herzklopfen auf dem Land und jede Menge Gesprächsstoff.

20:15 Uhr, Sat.1, Lenßen: Anklage Mord – „Wo ist meine Tochter?“, Doku-Soap

Im Mittelpunkt steht ein Fall um eine vermisste Tochter. Ab 22:20 Uhr folgt „Lenßen live – Der Kultanwalt am Telefon“.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Bourne Identität, Action-Thriller

Ein Mann ohne Gedächtnis (Matt Damon) wird aus dem Meer gefischt und plötzlich von Killern gejagt.