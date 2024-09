Die besten TV-Tipps für Montag, den 16. September 2024

20:15 Uhr, ZDF, Der Geier - Die Tote mit dem falschen Leben, Krimi

Lukas Geier (Philipp Hochmair), ein ehemaliger Kriminalkommissar, der einst Menschen half, unter neuen Identitäten zu leben, hat sich in die österreichischen Alpen, in die Nähe von Bad Gastein, zurückgezogen, um ein neues Leben zu beginnen. Doch als in Zimmer 11 eines Hotels am See eine Frau tot aufgefunden wird, gerät er in Gefahr. Die Tote, eine Sachbearbeiterin, Ehefrau und Mutter, wurde mit einem Stilett ermordet. Während Kommissarin Franziska Conte (Julia Koch) aus Salzburg vor einem Rätsel steht, wird Lukas persönlich bedroht, denn auf dem Arm der Leiche steht seine Handynummer, die mit Kugelschreiber notiert wurde.