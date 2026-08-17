Die besten TV-Tipps für Montag, den 17. August 2026

20:15 Uhr, ORF1 + ARD, Der Buchspazierer, Spielfilm

Carl Kollhoff versorgt als „Buchspazierer“ die Kundschaft einer Altstadt-Buchhandlung mit Lektüre – eine berührende Geschichte über Bücher, die ihre Leser finden.

20:15 Uhr, ZDF, Unter anderen Umständen – Nordwind, Krimiserie

Andreas Falkenberg stürzt bei einem Ausritt mit seiner Tochter vom Pferd und stirbt – was zunächst wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich als komplexer Fall.

20:15 Uhr, ORF2, Liebesg'schichten und Heiratssachen, Doku-Soap

Die beliebte österreichische Kuppel-Show ist zurück – Singles auf der Suche nach der großen Liebe.

20:15 Uhr, RTL, Die Verräter – Vertraue Niemandem!, Reality-Show

18 Prominente in einem abgelegenen Schloss: Noch bevor das Spiel offiziell beginnt, werden fünf von ihnen zur Opfergabe bestimmt.

20:15 Uhr, ProSieben, Georgie & Mandy, Sitcom

Mary beginnt sich nach dem Tod ihres Mannes wieder zu verabreden, was Sohn Georgie missfällt.