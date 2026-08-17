Die besten TV-Tipps für Montag, den 17. August 2026
20:15 Uhr, ORF1 + ARD, Der Buchspazierer, Spielfilm
Carl Kollhoff versorgt als „Buchspazierer“ die Kundschaft einer Altstadt-Buchhandlung mit Lektüre – eine berührende Geschichte über Bücher, die ihre Leser finden.
20:15 Uhr, ZDF, Unter anderen Umständen – Nordwind, Krimiserie
Andreas Falkenberg stürzt bei einem Ausritt mit seiner Tochter vom Pferd und stirbt – was zunächst wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich als komplexer Fall.
20:15 Uhr, ORF2, Liebesg'schichten und Heiratssachen, Doku-Soap
Die beliebte österreichische Kuppel-Show ist zurück – Singles auf der Suche nach der großen Liebe.
20:15 Uhr, RTL, Die Verräter – Vertraue Niemandem!, Reality-Show
18 Prominente in einem abgelegenen Schloss: Noch bevor das Spiel offiziell beginnt, werden fünf von ihnen zur Opfergabe bestimmt.
20:15 Uhr, ProSieben, Georgie & Mandy, Sitcom
Mary beginnt sich nach dem Tod ihres Mannes wieder zu verabreden, was Sohn Georgie missfällt.
20:15 Uhr, Sat.1, Villa der Versuchung, Reality-Show
Die „Kostbar“ öffnet wieder – diesmal mit Budgetplanung und einem neuen Kandidaten, der 50.000 € Jackpot mitbringt.
20:15 Uhr, arte, Nackt unter Wölfen, Spielfilm
1945 im KZ Buchenwald: Ein polnischer Häftling versteckt einen dreijährigen jüdischen Jungen in einem Koffer.
20:15 Uhr, Kabel1, Hancock, Actionkomödie
Will Smith spielt den unverwundbaren, aber alkoholkranken Superhelden John Hancock, der sein Image aufpolieren muss.
20:15 Uhr, one, Offenes Geheimnis, Spielfilm
Penélope Cruz kehrt für eine Familienhochzeit in ihr spanisches Heimatdorf zurück – die Feier hält ein dunkles Geheimnis bereit.
22:15 Uhr, ZDF, Memory – Sein letzter Auftrag, Thriller
Ein Auftragskiller mit beginnender Demenz will aussteigen, doch sein letzter Job eskaliert zum persönlichen Rachefeldzug.
22:10 Uhr, Kabel1, Resident Evil, Horror/Sci-Fi
Ein Sonderkommando wird in einen Genforschungskomplex geschickt, um die Ausbreitung eines mutierenden Virus zu verhindern.
23:25 Uhr, RTL, SPIEGEL TV, Reportage
„Baller-Liquids – Die Droge aus dem Kinderzimmer“: harmlos schmeckende, aber gefährliche synthetische Flüssigkeiten, die unter Jugendlichen kursieren.
23:05 Uhr, arte, Die Nacht ist mein Reich, Spielfilm
Ein Lokomotivführer erblindet nach einem Unfall und findet über eine Blindenschule neuen Lebensmut.