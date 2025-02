Die besten TV-Tipps für Montag, den 17. Februar 2025

20:15 Uhr, Sat.1, Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!, Realityshow

Wie weit sind Prominente bereit zu gehen, wenn es um Geld geht? In "Promis unter Palmen" leben völlig unterschiedliche Persönlichkeiten gemeinsam in einer luxuriösen Villa am traumhaften Strand Thailands - ständig unter Beobachtung. Hier werden sie mit den Herausforderungen des Zusammenlebens konfrontiert, während sie sich in verschiedenen Aufgaben beweisen müssen. Doch nur einer kann am Ende die goldene Kokosnuss und ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro gewinnen.