Die besten TV-Tipps für Montag, den 17. November 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Morden im Norden - Am Abgrund, Krimiserie Auf dem Lübecker Altstadtmarkt entreißt ein Mann einem Polizisten die Waffe und nimmt eine junge Frau als Geisel. Die Kommissare Finn Kiesewetter (Sven Martinek) und Lars Englen (Ingo Naujoks) nehmen die Verfolgung auf und stellen ihn in einem Parkhaus. Als Lars in Gefahr gerät, muss Finn in Sekundenbruchteilen handeln und schießt - der Täter stirbt. Nach dem Einsatz wird Finn suspendiert und von der Presse als Todesschütze verurteilt. Die Lage spitzt sich zu, als die Geisel behauptet, der Mann habe bereits aufgegeben.

20:15 Uhr, Sat.1, Der letzte Bulle - Der Film, Krimikomödie Polizist Mick (Henning Baum) liegt nach einem Unfall in den 1980ern im Koma und wacht 25 Jahre später wieder auf. Die Welt hat sich verändert, und mit Frauen in Führungspositionen und moderner Technik kann der alte Macho wenig anfangen. Zu allem Überfluss ist seine Ex neu verheiratet - mit einem Mann, den er verachtet. Ausgerechnet mit diesem soll Mick nun einen Maulwurf in den eigenen Reihen entlarven.

20:15 Uhr, VOX, Lege kommt auf den Geschmack, Kochsoap Der Burger zählt zu den beliebtesten Fastfood-Klassikern: saftiges Fleisch, frischer Salat, weiches Brötchen. Ob vom Grill oder aus dem Schnellrestaurant - Varianten gibt es viele, vom Cheeseburger bis zum Smash Burger. Doch was macht den perfekten Burger aus? Sebastian Lege sucht im Lege-Lab und auf kulinarischen Reisen nach der Antwort.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap Landleben, frische Luft und Romantik - doch viele Bauern suchen vergeblich nach der großen Liebe. Über 70 Prozent der Landwirte in Deutschland sind Single. Moderatorin Inka Bause hilft ihnen dabei, ihren Traumpartner zu finden und das Herz endlich am richtigen Ort zu haben.

21:45 Uhr, Das Erste, Kommissar Dupin: Bretonische Geheimnisse, Krimi Der sagenumwobene Wald von Brocéliande gilt als Ursprungsort der Artus-Legende. Für Kommissar Dupin (Pasquale Aleardi) ist er zudem ein Ort seiner Kindheit. Bei einem Besuch trifft er dort auf die verstörte Blanche Cadiou (Oona von Maydell), die gerade die Leiche ihres Mannes entdeckt hat. Fabien Cadiou (Matthias Schendel) wurde erschossen - ein Mord in einem Dorf, in dem jeder jeden kennt.