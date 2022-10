Die besten TV-Tipps für Montag, den 17. Oktober

20:15 Uhr, Das Erste, Hirschhausen und Long-Covid, Doku

Für Menschen, die an Long Covid leiden, gibt es immer noch keine evidenzbasierten Therapien. Noch immer treffen sie auf hilflose Ärzte, die in ihrem Praxisalltag mit dem komplexen Krankheitsbild überfordert sind. Einige Ärzte und Professoren behaupten sogar, die Krankheit sei in erster Linie eingebildet, psychosomatisch. Hat Eckart von Hirschhausen auch Long-Covid? Nach der Akutinfektion Mitte März wurden bei einer Blutuntersuchung "micro-clots" in seinem Blut diagnostiziert. Kleine Gerinnsel, vermutlich mitverantwortlich für Long-Covid. Er testet eine experimentelle Behandlung, die Blutwäsche, an sich selbst. Und er deckt auf: Mediziner beobachten seit Kurzem ein Problem mit der mRNA-Impfung.