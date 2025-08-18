Die besten TV-Tipps für Montag, den 18. August 2025

20:15 Uhr, ZDF, Die Jägerin - Riskante Sicherheit, Krimi Staatsanwältin Judith Schrader (Nadja Uhl) nimmt es in Berlin erneut mit der Organisierten Kriminalität auf. Als eine Observation von Hauptkommissar Montag und seinem Team eskaliert, kommt es zu einer Schießerei mit Einbrechern, die Blankopässe aus einem Bürgeramt stehlen. Die Spur führt schnell zur tschetschenischen Familie Achmedow - und zu Judiths Ex-Freund Matthias Stolze (Juergen Maurer), der heute eine Sicherheitsfirma betreibt. Ist Stolze naiv - oder steckt er mit den Kriminellen unter einer Decke, deren Männer sogar Polizeigebäude sichern? Und wie sicher ist der öffentliche Raum wirklich?

20:15 Uhr, ProSieben, Rocketman, Biopic Reginald Dwight (Taron Egerton) zeigt schon als Kind ein außergewöhnliches musikalisches Talent. Später wird er als Mitglied der Band Bluesology zum weltweit gefeierten Elton John. Gemeinsam mit Songwriter Bernie Taupin (Jamie Bell) beginnt sein Aufstieg - doch Drogen, exzessive Partys und die toxische Beziehung zu Manager John Reid (Richard Madden) bringen dunkle Schatten über sein Leben.

20:15 Uhr, Sat.1, Villa der Versuchung, Spielshow Ein heimlicher Rauswurf sorgt in der Villa für Aufruhr: Ein Star muss überraschend die Koffer packen, was feste Bündnisse auf die Probe stellt. Ein Spiel um Macht wirbelt die Dynamik durcheinander, während vertrauliche Gespräche über persönliche Geschichten für emotionale Nähe sorgen. Doch wenn es ums eigene Weiterkommen geht - zählen dann noch Gefühle?

20:15 Uhr, kabel eins, Die Tribute von Panem - Mockingjay, (2), Sci-Fi-Drama Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) stellt sich weiter gegen das Regime des Capitols. Als sie sich bereiterklärt, als Symbol des Widerstands - der Spotttölpel - zu agieren, wird sie zur Zielscheibe. Zwar stehen die Distrikte nun vereint, doch Peeta (Josh Hutcherson) verhält sich seltsam, und die Lage eskaliert zunehmend. Der Kampf um Freiheit wird zur Zerreißprobe für alle Beteiligten.

22:15 Uhr, ZDF, Rogue Agent - Er liebt nur dich, Thriller Alice (Gemma Arterton), Anwältin in London, verliebt sich in den charmanten Robert (James Norton). Doch irgendetwas an ihm wirkt merkwürdig. Als sie ihn zur Rede stellt, gibt er sich als Agent aus - ein Geständnis, das Alice tief bewegt. Doch bald bröckelt sein Lügenkonstrukt. Als sie hinter sein wahres Geheimnis kommt, ist Robert plötzlich verschwunden. Alice setzt alles daran, die Wahrheit ans Licht zu bringen.